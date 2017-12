Vakantieliefjes herenigd na twintig jaar

Het is de perfecte lovestory: na twintig jaar trouwen met je vakantieliefde. Het overkwam de Britse Heidi en haar man Ed. Maar pas jaren later ontdekken de tortelduifjes dat ze elkaar al die tijd al kenden.

Vakantieliefje

Het stel vormde op hun zesde een 'vakantieliefde' in Turkije. Ze waren tijdens die zomer in 1997 onafscheidelijk. Eenmaal thuis gingen ze elk hun eigen weg en vergaten ze elkaar. In 2011 leert het stel elkaar opnieuw kennen aan de universiteit van Newcastle, zonder door te hebben dat ze twintig jaar geleden al een stelletje waren. Ze raken halsoverkop verliefd en besluiten in het huwelijksbootje te stappen.

Toen Heidi en Ed vier jaar samen waren, gingen ze samen met hun moeders uit eten in Londen. Heidi’s moeder vertelde dat haar dochter op haar zesde al eens een vakantieliefje had gehad met de naam Ed. Klonk als toeval, maar niemand dacht er verder over na. Twee weken later kwam haar moeder op zolder een foto tegen van haar dochter met haar vakantieliefje in Turkije 1997. De vrouw herkende hem meteen: het bleek Heidi’s huidige vriend Ed te zijn.

Ed en Heidi in 1997. Foto: HLN

Net een film

„Toen mijn moeder de eerste foto van ons naar me stuurde, was ik stomverbaasd. Ik moest er echt even van gaan liggen”, vertelt Heidi aan The Independent. Zonder de ontdekking van de foto's waren ze er waarschijnlijk nooit achtergekomen dat ze ooit al een stelletje vormden. „Het is zo gek om te denken dat we het misschien nooit hadden geweten,” zegt Heidi. „Mensen zeggen ons altijd dat dit het lot is. Het is echt net een film.”

