Seks tijdens de zwangerschap, wel of geen goed idee?

Ochtendmisselijkheid, rugpijn en weinig energie: niet iedere zwangerschap gaat altijd over rozen. Is het een goed idee om even flink van bil te gaan om sommige zwangerschapsongemakken te verzachten of houd je je daar liever verre van tijdens die negen maanden?

Onder Engelsen is zo’n vrijpartij tijdens de zwangerschap niet onder iedereen even populair. Uit Brits onderzoek van Channel Mum onder 2000 (aanstaande) ouders blijkt dat één op de zes koppels in Groot-Brittannië de volledige negen maanden aan geheelonthouding doet als het op seks aankomt.

Aantrekkelijk

De redenen daarvoor zijn uiteenlopend: sommigen zijn bang dat het slecht is voor de ongeboren baby, anderen vonden dat het „verkeerd” voelt om seks te hebben terwijl er een baby aankomt en in sommige gevallen voelden de moeders zich niet aantrekkelijk.

Meer dan 80 procent van de moeders voelde zich maar „een klein gedeelte van de tijd aantrekkelijk”. Dat zou met name te maken hebben met hun „misselijkheid, moeheid en gezwollen enkels”. Hun partners dachten daar overigens anders over: 65 procent van de vaders vond hun partner „mooier dan ooit” tijdens het dragen van hun kind. Met name de grotere borsten en curves zouden door de mannen extra gewaardeerd worden.

Controversieel

Volgens hoofdonderzoeker Siobhan Freegard van Channel Mum is seks tijdens de zwangerschap „een controversieel onderwerp”. „Zo veel vrouwen hebben problemen met hun lichaamsbeeld of voelen zich niet lekker. Veel van hen zijn verrast om te horen dat hun partners hen juist als mooier dan ooit tevoren zien.”

Volgens Freegard is het niet nodig om je zorgen te maken over de veiligheid van de baby tijdens de seks, tenzij er een medische reden voor is. Sommige vrouwen zouden zelfs zweren bij seks om de bevalling op te wekken.

„Waar je ook voor kiest, zorg ervoor dat je het erover hebt met je partner. Zo voelt niemand zich teleurgesteld. En onthoud: zelfs als jullie ervoor kiezen om je seksleven even op pauze te zetten, houdt je relatie niet op. Dus blijf gezellige dingen met elkaar doen en aandacht geven aan elkaar.”