Is het missionaris-standje gevaarlijker dan gedacht?

Hoewel de missionaris (vrouw onder, man boven) misschien wel het meest gebezigde seksstandje is, is de reputatie van de pose niet altijd even goed. Toch blijkt het saaie, misschien zelfs degelijke imago van de missionaris niet helemaal terecht.

Lees ook: 9 manieren om meer te halen uit de missionaris

Sterker nog: de missionaris kan behoorlijk gevaarlijk zijn, met name voor de man. Hij zou er zelfs een gebroken penis aan over kunnen houden. Au!

Doggy-style

Hoe zit het precies? De NCBI heeft onderzoek gedaan onder 90 mannen met een penisfractuur. Iets meer dan een kwart van hen (25,5 procent) liep deze schade op door bovenop te liggen tijdens het vrijen: het missionaris-standje dus.

Nóg gevaarlijker blijkt doggy-style: maar liefst 41 procent van de mannen liep de pijnlijke breuk op door op die manier te seksen. De fracturen die mannen opliepen tijdens de missionaris en doggy bleken bovendien het ernstigst.

Amazone

Veiliger is de amazone (vrouw bovenop, red.): ‘slechts’ 10 procent van de mannen liep door dat standje een penisfractuur op. Ook waren de breuken iets minder ernstig.

Voordat je je al teveel zorgen gaat maken: het onderzoek is ‘slechts’ onder 90 proefpersonen uitgevoerd. Dus voordat je voorgoed stopt met ‘risicovol seksgedrag’ is het misschien goed als er eerst meer onderzoek komt naar de gevolgen van verschillende seksposes.