Seksueel geweld voorkomen, daar zijn workshops voor

Seksueel geweld tegen vrouwen komt helaas veel te vaak voor. Er is tegenwoordig gelukkig steeds meer aandacht voor. Een van de manieren om er niet alleen aandacht aan te besteden, maar om er ook echt iets aan te veranderen is het project IMAGINE.

Emancipator, voor mannen en emancipatie heeft IMAGINE ontwikkeld, dat voluit Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe heet. Met het programma willen ze jongens tussen de 12 en 18 jaar oud ‘onderwijzen’ op de onderwerpen seksualiteit, mannelijkheid en gendergelijkheid.

Interventies

Ze noemen de mate van seksueel geweld en intimidatie ‘alarmerend hoog.’ Van de vrouwen van 15 jaar en ouders heeft eenderde weleens fysiek en/of seksueel geweld ervaren. Interventies die zich specifiek op jongens richten zijn een bewezen manier om seksuele intimidatie tegen vrouwen terug te dringen.

Wat de jongens in deze lessen leren is om hun eigen grenzen aan te geven, maar ook om grenzen te herkennen van anderen. Er worden fysieke oefeningen gedaan die later in de groep besproken worden.

Een van die oefeningen is de grensoefening, vertelt docent Gijs Hablous in gesprek met Broadly. Hierbij worden de deelnemers in twee groepen verdeeld. De ene groep loopt naar de andere groep toe. Wanneer de laatstgenoemde ‘stop’ zegt moeten de lopers logischerwijs stoppen, maar ze zetten juist nog een extra stap. Hiermee wordt de grens letterlijk overschreden.

Grenzen aangeven

Het aangeven van grenzen is nogal eens een probleem, vertelt Hablous: „Veel jongens denken dat het niet hun schuld is wanneer ze te ver gaan, zonder dat een meisje duidelijk nee zegt – want hoe hadden ze het dan überhaupt kunnen weten?”

Volgens Hablous mogen mannen elkaar best vaker wijzen op gedrag of opmerkingen die op een bepaalde manier iets met seksueel geweld tegenover vrouwen te maken hebben. Hij denkt dat de voorlichting vanuit het IMAGINE project daar aan bij kan dragen. „Het zou goed zijn als dit standaard in het onderwijs wordt opgenomen, vanaf jonge leeftijd.”

Oh en niet alleen jongens zijn welkom tijdens de IMAGINE-lessen, ook meisjes mogen bij de workshops aanwezig zijn.