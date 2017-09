Liefde op het werk: hoe pak je dat aan?

Elke zaterdag lees je op Metro in de sectie Relatie & Seks een stuk over een bepaald, maand gebonden thema. In september is dat thema liefde op werk en school. Hoe ga je ermee om als je verliefd wordt op een collega?

Die kans is namelijk best groot. Want naast het feit dat je naar kantoor komt om te werken, ontmoet je er een hoop mensen. Tussen je vrienden zitten vast ook een aantal collega’s. De kans dat de vonk overspringt met een van je medewerkers, is zeker aanwezig.

Allebei vrijgezel

Natuurlijk komt er wel een hoop bij kijken als je aanpapt met een collega. Het startscenario is het meest positief als jullie allebei vrijgezel zijn. Klinkt inderdaad logisch, maar reken maar dat het voorkomt dat je vlinders kan voelen bij een collega die al bezet is. Of andersom: als jij een relatie hebt, maar in de war raakt van die leuke gast of chick bij je op de afdeling.

Volgens de laatste cijfers van het CBS (die stammen al uit 2014) hebben 148.000 werknemers een relatie met een collega.

Lees ook: En dan blijkt dat Ryan Reynolds je nieuwe collega is

Zoals dat normaal gesproken het geval is wanneer er ergens een vonkje overspringt, wordt er eerst wat af getast. Is er wederzijdse interesse? Dit is niet altijd het geval, dus het kan ook zo zijn dat een ander jou overvalt met zijn / haar interesse in jou. Als je toch al denkt dat het niets wordt, is het waarschijnlijk het slimst om diegene goed duidelijk te maken dat hij / zij niets hoeft te verwachten. Dan voorkom je als het goed is direct de nodige problemen die bij een relatie op het werk kunnen komen kijken.

Gaan jullie daten, bedenk dan dat het proces van elkaar leren kennen in sneltreinvaart verloopt. Jullie zien elkaar tenslotte zo ongeveer elke dag. Ghosting (een tactiek waarbij de een de ander negeert en niet meer op belletjes, appjes en dergelijken reageert) is dan ook niet echt een optie. Geldt weer: eerlijkheid is geboden. Zijn jullie al een tijdje bezig en voel je dat het op niets uitloopt, wees oprecht en vertel het hem / haar op de man af.

We gaan ervoor

Als jullie besluiten samen verder te gaan en echt voor elkaar te kiezen, dan kun je er donder op zeggen dat stiekem doen geen optie is - als je naast collega’s het niet allang door hadden. Vertel het aan je leidinggevende. In principe is een liefdesrelatie een privé aangelegenheid, dus je hoeft het niet per se te melden. Tenzij het problemen op je werk kan opleveren.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een relatie krijgt met je baas of als jij als baas een relatie krijgt met een van je werknemers. Het is dan aan de werkgever om te bepalen hoe het verder gaat. Misschien is het beter als een van de twee overgeplaatst wordt naar een andere afdeling of hoeft er met kleine aanpassingen weinig te veranderen.

Belangrijk om in je achterhoofd te houden is: gedraag je op werk als collega’s en thuis als geliefden. Daarmee bespaar je je collega's, onder wie jezelf en je lover een hoop gedoe.