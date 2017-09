Dating app Taffy: eerst chatten, dan foto's checken

Tinder, Happn, Badoo, datingapps te over tegenwoordig. Je ziet een foto van iemand, swipet naar links als die je niet bevalt en naar rechts als je er nieuwsgierig van wordt en begint een gesprek. Maar wat nu als je niet direct de foto kunt zien?

Voor de nieuwe dating app Taffy moet je werken om de foto te kunnen zien. In beginsel krijg je een geblurde foto voor je neus met daarboven een tagline, de enige informatie die je krijgt over je match.

Persoonlijkheid voor uiterlijk

Je kunt scrollen door verschillende profielen, die aan je gelinkt worden op basis van je interesses, je woonplaats en je leeftijd.

Het idee achter het blurren van de foto is simpel: „we willen persoonlijkheid een plek geven op een speelveld waar uiterlijke vertoning de boventoon voert”, aldus bedenker John Schenk in gesprek met Mashable.

Goed punt, vinden wij. Als je begint te praten met de persoon in kwestie krijg je op een bepaald moment de foto van diegene te zien. Openingszinnen over het uiterlijk van je match kun je in ieder geval dus achterwege laten.

Voorzover wij weten is Taffy op dit moment nog niet in Nederland te downloaden, maar we hopen natuurlijk dat het snel komt.