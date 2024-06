Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voedselverspilling verminderen op vakantie: deze tips kunnen het verschil maken

Waar thuis vaak de volgende dag de restjes worden opgegeten of meegenomen worden naar werk, is het op vakantie soms moeilijker om voedselverspilling tegen te gaan. Wat kun je doen om op vakantie minder voedsel te verspillen? Deze tips kunnen helpen.

Van het delen van eten tot slimme bewaartrucs, er zijn een hoop tips om toe te passen. En het helpt je aan je vakantiebudget te houden.

Minder voedselverspilling op vakantie

Dus, wat kun je doen om voedselverspilling tegen te gaan op vakantie? Als je uiteten gaat, probeer dan maaltijden te delen met degenen met wie je op reis bent. Zo is er minder kans dat één persoon te veel op zijn bord krijgt en dat het in de vuilnisbak belandt. Verblijf je in een huisje of appartement? Als er een keuken aanwezig is, kun je daar slim gebruik van maken.

Als je geen koelkast ter beschikking hebt op vakantie, probeer voedsel dan op de juiste manier te bewaren. Verpak en verzegel bijvoorbeeld alles wat in stukken is gesneden om de versheid te behouden. Sommige producten zijn overigens nog lang goed. Welke dat zijn? Dat zette Metro onlangs uiteen.

Haal alles uit voedsel

Heb je een zak chips niet goed bewaard terwijl je op vakantie bent? Leg de chips een paar minuten in de oven om ze weer knapperig te maken, tipt Metro UK. Of heb je bepaalde groenten of fruit over? Die kun je meenemen om van te snacken gedurende de dag op vakantie.

Zo zijn er nog meer tips om alles uit voedsel te halen. Zó maak je bijvoorbeeld een fles ketchup echt helemaal leeg, maak je op deze manier blikjes en flesjes drinken heerlijk koud en kun je op deze manieren voedselverspilling tegen gaan.

