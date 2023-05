Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zweden of toch Bulgarije? Deze unieke reizen met de trein kan je maken in Europa

Het landschap aan je voorbij laten gaan terwijl je geniet van de bergen, zee of pittoreske dorpjes. Vakantie met de trein heeft zo zijn voordelen. Maar hoe vind je nou die ene treinreis waar je hart echt sneller van gaat kloppen? Dat kan een hele opgave zijn. Daarom lichten we een paar bijzondere voor je uit. Dit zijn unieke treinreizen in Europa.

Heb jij trouwens altijd al eens in een treinstation willen overnachten? Goed nieuws, want dat kan namelijk. In de Pyreneeën om precies te zijn. Daar is een verlaten station omgetoverd tot een luxueus hotel.

Unieke treinreizen in Europa

Er is naast Londen, Parijs en Berlijn nog zoveel meer te ontdekken binnen ons continent. Onontdekte parels zijn er genoeg en je hoeft er echt niet per se voor in het vliegtuig te stappen. Eurail heeft een paar inspirerende reizen op een rijtje gezet.

Zweden: van Stockholm naar Lulea

Scandinavië heeft zoveel te bieden. Fjorden, gletsjers, meren en natuurlijk ook een hoop sneeuw. Treinroutes zijn er genoeg, maar dit is misschien wel één van de meest bijzondere. Combineer de hoofdstad Stockholm met Zweeds Lapland. Een win-win situatie. Voordat je de trein in stapt, kun je nog wat sightseeing doen in de grote stad en daarna genieten van prachtige landschappen.



Time for another epic night train journey, tonight Vy Nattåg Norrland is taking me from Luleå C to Stockholm C 🇸🇪 I'm in one of their first class sleepers which comes with an in cabin shower and toilet 🚿🚂🌙 pic.twitter.com/mE0xRtGWta — Simon Andersen (@IntercitySimon) April 23, 2023

In eigenlijk alle jaargetijden is deze route het uitproberen zeker waard. In de zomer kan je genieten de middernachtzon in het noorden. Lekker veel licht dus. ‘s Winters kijk je je ogen uit en zie je misschien zelfs een bevroren meer.



Polen: reisje van Gdansk naar Hel

Het is geen grap, maar echt waar. Hel is een stad op het Poolse schiereiland Mierzeja Helska in het noorden van het land. Of het de hel op aarde is, moet je zelf maar beslissen, maar als we de foto’s mogen geloven is het er prima vertoeven.



Vanaf de voormalige havenstad Gdansk ben je er binnen een paar uur met de trein. Onderweg kom je langs een hoop stranden, een nationaal park en meerdere dorpjes. In Hel zelf zijn er verschillende musea die je kunt bezoeken en kan je volop genieten van zee. Dat is weer eens wat anders dan uitwaaien in Scheveningen.



Bulgarije: neem de Rhodope Narrow Gauge line

Zin om even helemaal terug te gaan in de tijd? Dan is dit misschien iets voor jou. De Rhodope Narrow Gauge line is de laatste opererende smalspoorlijn in het land. Smal omdat de spoorbreedte slechts 760 millimeter bedraagt. Van binnen ziet het er vrij simpel uit, maar het uitzicht maakt dat meer dan goed.



De Rhodopes zijn een bergketen in de landen Bulgarije en Griekenland. Daarvan is dus ook de naam van de trein afgeleid. Onderweg passeer je onder meer een kloof en zie je letterlijk door de vele bomen het bos niet meer. Daarnaast zorgen de bergen en valleien voor fantastische uitzichten. Een stoel naast het raam kan dus eigenlijk niet ontbreken.