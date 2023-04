Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw onthult ‘sluw’ trucje bij irritatie over naar achter geklapte vliegtuigstoel

Oké, het is inderdaad altijd een beetje beholpen tijdens een vliegreis. En mocht je lange benen hebben, kan het behoorlijk irritant zijn als de persoon voor je de hele vlucht de vliegtuigstoel naar achteren klapt. Een vrouw deelde een trucje voor hoe je subtiel kunt duidelijk maken dat je hier niet van gediend bent.

Om te beginnen: je kunt de passagier voor je natuurlijk ook gewoon vriendelijk vragen of hij of zij de stoel weer terugklapt (na een dutje of rustmoment), maar deze Australische mevrouw vond een andere manier om haar irritatie kenbaar te maken.

Vliegtuigstoel naar achter klappen

In het Australische radioprogramma Fitzy and Wippa (with Kate Ritchie) kwam de vliegtuig-irritatie ter sprake. Een luisteraar belde naar de radioshow en deelde haar truc voor lange vliegreizen.

Ze vertelt dat ze daarvoor de airconditioning, die boven de stoelen zitten, gebruikt. Boven iedere stoel zit namelijk een kleine airco die koude lucht blaast en als je weleens gevlogen hebt, weet je dat je de blazer kunt verstellen. „Je kunt die draaien in de richting die je zelf wil. Ik zet de airco in zo’n geval op maximum en richt die op het gezicht van de persoon voor me”, vertelt ze aan de presentatoren.

Slimme truc

De presentatoren blijken onder de indruk van de tip en vinden het een erg slimme truc. Want mocht de passagier zich ergeren aan de blazende lucht, moet hij of zij toch vragen of de blazer uit kan. Dat is hét moment waarop je ook de naar achter geklapte stoel kunt benoemen. Het voor wat, hoort wat principe.

Geen slippers in het vliegtuig

Metro schreef eerder over waarom je geen slippers moet aantrekken in het vliegtuig. Volgens een stewardess van luchtvaartmaatschappij American Airlines is het erg onverstandig om met dit schoeisel in een vliegtuig te zitten. En daar zit een best belangrijke reden achter.