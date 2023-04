Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze onbekende Europese steden bezorgen je een onvergetelijke stedentrip

Parijs, Londen en Berlijn ken je inmiddels wel. En Lissabon, Brugge en Venetië, daar struikel je over de toeristen. Wil je liever een citytrip naar authentieke Europese steden met een eigen karakter, zonder dat massa’s mensen je al voor zijn gegaan? Dan helpen we je graag een handje.

De volgende steden zijn geen grote metropolen, noch bekende pittoreske stadjes, maar ze zijn wél heel bijzonder. Ben je juist op zoek naar populaire attracties? Ook die hebben we op een rij gezet.

Europese steden buiten de gebaande paden

Alhoewel de laatste jaren de natuur steeds meer terrein begint te winnen, blijven Europese steden ook nog steeds veel mensen aantrekken. Vaak vind je er historie, kunst en cultuur, bezienswaardigheden, lokale specialiteiten en winkels om dingen te kopen, die je wellicht thuis niet kunt vinden.

Maar grote steden kunnen soms ook een beetje overweldigend zijn. Het verkeer raast je aan alle kanten voorbij, een cappuccino kost al gauw vier euro en voor je het weet stap je met je volle verstand in een tourist trap. Daarom zoeken we het graag een beetje buiten de gebaande paden.

70 verborgen parels

Gelukkig barst Europa van de leuke steden! Het heeft namelijk een kenmerkende stedelijke cultuur, die haar wortels heeft in de oudheid. In het boek Hidden Cities van Henning Aubel vind je een verzameling van 70 minder bekende, maar bijzondere, charmante Europese steden.

Kufstein (Oostenrijk), Lugano (Zwitserland) en Wroclaw (Polen) zeggen je misschien niks, maar zijn alle drie betoverend en uniek. Of wat te denken van een stad als Salerno (Italië), met zijn middeleeuwse binnenstad of Paphos (Cyprus), met zijn romantische stranden, of de bloeiende havenstad Turku (Finland)?

Deze gids helpt je bij het kiezen van je volgende stedentrip – weg van de drukte – en wij selecteerden onze favorieten. Lees mee, maak screenshots en sla ze op voor later.

1. Halberstadt (Duitsland) – een stad voor cultuurliefhebbers

Het silhouet van de kerktorens in deze stad is indrukwekkend en vertelt over de 1200-jarige geschiedenis van de stad. Halberstadt ligt aan de noordelijke uitlopers van het Harzgebergte, aan de rand van de heuvelrug de Huy, en ontwikkelde zich in de middeleeuwen tot een welvarende stad onder de keizerlijke dynastie van de Ottonen. Haar grootste juweel is de schat van de kathedraal.

2. Lugano (Zwitserland) – Mediterrane grandeur aan de voet van de Alpen

Nergens is Zwitserland zo Italiaans als in Lugano: een mild klimaat, een historische oude stad met levendige pleinen, omzoomd door kerken en palazzi, een verfijnde promenade, allerlei soorten terrasjes – en vooral een sfeer van ongedwongen elegantie. Daarom wordt het ook wel het Toscane van Zwitserland genoemd. De ligging aan het Meer van Lugano aan de voet van twee bergen zorgt voor betoverende panorama’s.

3. Ljubljana (Slovenië) – Italiaanse elegantie en Habsburgse pracht

De hoofdstad van Slovenië aan de Ljubljanica is met net geen 300.000 inwoners vrij overzichtelijk, maar de vele studenten zorgen voor een rijke cultuur en nachtleven. Ljubljana biedt zijn bezoekers een grote architectonische diversiteit. Het is moeilijk voor te stellen dat de stad twee keer volledig werd verwoest door aardbevingen.

4. Linz (Oostenrijk) – cultuurmetropool aan de Donau

Linz is anders! De lieflijke schoonheid van de architectuur die men kent van Wenen of Salzburg, is hier niet overheersend. Tussen de prachtige historische gevels is veel ruimte voor het moderne leven en hedendaagse kunst. De inwoners van Linz genieten van beide op een zeer ontspannen manier – en bevelen bezoekers natuurlijk de Linzer Torte aan.

5. Eger (Hongarije) – genieten van de mooiste baden en topwijnen

De straten en pleinen zijn gevuld met barokke architectuur, de wijntaveernes en restaurants schenken Hongaarse wijn van topkwaliteit, waarvan de traditie teruggaat tot de middeleeuwen, en de voortreffelijke oude en nieuwe kuurbaden en spa’s in de stad zijn heerlijke plekken om te ontspannen of te kuren. Gegarandeerd genieten!

6. Liverpool (UK) – de hipste stad van Engeland

De luchthaven heet ‘John Lennon’ en het motto is ‘boven ons alleen de lucht’. Niet alleen bij slecht weer zingen Liverpudlians hun hymne ‘walk on through the rain … you’ll never walk alone’. Er wordt gevoetbald op Anfield en in Goodison Park, en muziek van de Beatles is bijna overal te horen. Hebben we genoeg gezegd?

7. Arles (Frankrijk) – Romeinse stad onder de Rhône

Arles biedt zijn bezoekers een rijke geschiedenis: indrukwekkende overblijfselen uit de Romeinse tijd, getuigenissen uit de woelige middeleeuwen en sporen van de grote schilder Vincent van Gogh (1853-1890). Daarnaast kun je er terecht voor verse visgerechten met een lekker wijntje. Het mediterrane leven onder een vrijwel altijd blauwe hemel.

8. Figueres (Spanje) – rambla, tapas en Dalí

De provinciehoofdstad Figueres (Spaans: Figueras) ligt slechts 20 kilometer over de Franse grens. De plaats verwelkomt degenen die op weg naar de zuidelijke costa’s iets meer tijd dan een korte tussenstop nemen en geeft hun al het gevoel midden in Spanje te zijn. Kunstliefhebbers beschouwen het kleine Catalaanse stadje allang als een mekka, tenslotte heeft Salvador Dalí hier gewoond en gewerkt.

9. Ålesund (Noorwegen) – stad vol art-nouveau

Bergen zou de mooiste stad van Noorwegen zijn, maar Ålesund is een serieuze concurrent. Deze parel van de fjordenkust ligt op een aantal eilanden in de Noordzee, omgeven door het landschap van de Sunnmøre Alpen. Vanaf de berg Aksla is het hele panorama te zien. Vanaf daar kun je ook de postschepen van de Hurtigruten in de haven zien liggen.

