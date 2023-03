Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Disneyland Paris: van zorgenkind tot bijna magisch superheldenparadijs

Disneyland Paris bestaat 30 jaar en viert dat met een berg drones, een speciale parade. Na een periode van stilstand gebeuren er weer veel dingen in Marne-la-Vallée, het kleine stadje naast Parijs waar het resort zich bevindt. Zo is er recent een nieuw themagebied geopend, worden shows vernieuwd en staan er meer nieuwigheden op de planning.

Metro ging op uitnodiging van Disney een weekend naar het resort. Niet alleen om de makers van de nieuwe droneshow te vragen over hoe ze die 500 drones in de lucht houden, maar ook om het nieuwe themagebied te verkennen. Dat is de Avengers Campus, die geheel in het teken staat van de superhelden van Marvel. Dat komt goed uit de verf, maar het park heeft nog niet al zijn oude veren afgeschud.

Roemruchte geschiedenis Disneyland Paris

De dertigste verjaardag wordt tot en met 30 september in het park gevierd als een feestje. In het park zie je feestelijke aankleding, een extra dagshow genaamd Dream… and Shine Brighter en er zijn speciale souvenirs. Onder fans is de LP Euro Disney L’Album Officiel populair. Een plaat met daarop zowel klassiekers uit het verleden als eigentijdse hits uit de Disney-parken.

Vroeger heette Disneyland Paris dus Euro Disney en wie in de geschiedenis van de Europese poot van Disney duikt, treft weinig positiviteit aan. Sterker nog, het resort nabij Parijs heeft lang de reputatie van een zorgenkind gehad. Bij de opening in 1983 werd het park door slechts 25.000 mensen bezocht, in plaats van de verwachte 500.000. De chauvinistische Fransen hielden niet zo van hyper-Amerikaanse dingen. Sinds die moeilijke start is het Disney in Europa ook niet voor de wind gegaan. In 1994 moest Disneyland Paris bijna sluiten toen er een miljard schuld was.

Dit was ook de trigger om het anders te gaan doen. De naam Euro Disney verdween, het resort werd Disneyland Paris gedoopt en ging met nieuwe investeringen voorwaarts. Zo opende in 2012 een tweede attractiepark binnen het resort, Disney Studio’s. In 2017 werd het resort overgenomen door de Amerikaanse poot van Disney, wat de start van renovaties en investeringen in attracties betekende.

Nieuw themagebied laat zien hoe het moet

De laatste investering valt positief op. Rond de dertigste verjaardag van het park opende een nieuw themagebied. De Avengers Campus, helemaal in het teken van de superhelden van Marvel. Dit futuristische en moderne gebied is een welkome afwisseling na de in 2012 geopende, maar nu al belegen aanvoelende Disney Studio’s.

Een nieuwe attractie genaamd Spider-Man W.E.B. Adventure is een typisch voorbeeld van wat Disney leuk maakt voor jong en oud. Je verplaatst je tijdens de rit in Spider-Man en moet kwaadaardige Spider-Bots onschadelijk maken door ze in een web te vangen. Ieder karretje heeft camera’s die lichaamsbewegingen tracken, dus je kunt echt als Spider-Man himself met je armen bewegen om een web te lanceren. Plezier (en pijnlijke armen) gegarandeerd.

Ook nieuw is Avengers Assemble: Flight Force, een achtbaan waarbij je als een raket met de superhelden meevliegt. Hier laat Disney al in de pre-show tijdens het wachten zien hoe je magie maakt. De levensgrote Iron Man animatronic in de wachtrij van de attractie is meer dan indrukwekkend.

Als Spider Man webben lanceren in Spider-Man W.E.B. Adventure Iron Man geeft briefing bij attractie Avengers Assemble: Flight Force

Als Spider Man webben lanceren in Spider-Man W.E.B. Adventure Iron Man geeft briefing bij attractie Avengers Assemble: Flight Force

Nog een moderne innovatie is de drone. Tot en met 11 april is voor de traditionele avondshow Disney Illuminations op het kasteel Disney D-Light te zien. Een tijdelijke show met projecties op het kasteel en vuurwerk, maar ook 150 drones. Drones blijken een prima aanvulling en maken de show completer. Disney is nog lang niet klaar met drones. Ook tijdelijk te zien is de Marvel droneshow ‘Avengers: Power The Night’, die tot en met 8 mei 2023 te zien is en maar liefst 500 drones bevat.

Dit futuristische en moderne gebied is een welkome afwisseling na de in 2012 geopende, maar nu al belegen aanvoelende Disney Studio’s.

Metro was bij de première en sprak show director Arnaud Feredj. Tijdens de show worden alle superhelden op de Tower of Terror geprojecteerd en zorgen de drones voor een extra dimensie. Dit maakt het park ook echt interessanter voor bezoekers die geen kleine kinderen hebben. Heb je één avond in het park en moet je kiezen? Wij zouden de show ‘Avengers: Power The Night’ aanraden.

Aan shows is sowieso geen gebrek. In het kader van de Grote Finale van de 30e verjaardag van het park, komt de avondshow Disney Dreams vanaf 12 april terug. Er zijn enkele vernieuwde elementen, zoals LED-verlichting op de torentjes van het kasteel. Die moeten samen met nieuwe laserprojectoren voor een nog spetterende show zorgen. Naar Marvel, vergeet Disney ook Pixar niet. In de zomer komt een nieuwe show genaamd ‘Pixar: We Belong Together’ naar het Studio Theater in het park. Informatie is nog schaars, maar Disney belooft een show over ‘hoe muziek en vriendschap ons samenbrengt’.

Franse slag of late puber?

Na jaren van problemen lijkt Disneyland Paris de weg omhoog te hebben gevonden. Nieuwe gebieden zijn doordacht, bieden afwisseling en worden met indrukwekkende thematisering uitgevoerd. Toch blijkt het resort ondanks de leeftijd een erg late puber. Een puber die je af en toe wil zeggen: ‘Ruim nou ook even dat hoekje van je kamer op joh!’

Tijdens ons bezoek zagen we bijvoorbeeld talloze kapotte lampjes. Zelfs op Main Street, U.S.A is bij sommige gebouwen de helft van de gevelverlichting kapot. Ook bijzonder: een klok die in februari nog zomertijd aangeeft. En niet zomaar een klok, maar een prominente wandklok in het drukbezochte Café Hyperion. In Disney Village, het uitgaansgebied van Disneyland Parijs waar restaurants en winkels zitten, kun je niet om afbladderende verf heen. Het is maar goed dat er flink wat renovaties op de planning lijken te staan.

Deze klok geeft al maanden de verkeerde tijd aan. Er was blijkbaar niemand om deze brandblusser te fiksen. Kapotte lampjes zijn er overal in Disneyland Paris.

Deze klok geeft al maanden de verkeerde tijd aan. Er was blijkbaar niemand om deze brandblusser te fiksen. Kapotte lampjes zijn er overal in Disneyland Paris.

Spektakel? Absoluut! Magie? Niet doorlopend. Daar moet het park vooral op de details die magie kunnen maken of breken echt een tandje bijzetten. Misschien dat dit bij de 40ste verjaardag van het park wél het geval is. Tot die tijd blijft Disneyland Paris een net niet magische plek met een interessante mix van nostalgie, innovatie en pijnlijke schoonheidsfoutjes.