In de herfst op stedentrip in Europa? Vijf tips!

De herfst is een magisch en kleurrijk jaargetijde. De temperatuur daalt, bomen verkleuren en paddenstoelen komen op. De natuur verandert snel en bereidt zich voor op de winter. Naast herfst in eigen land is de herfst in andere Europese steden ook erg mooi. Deze steden in zijn in de herfst op zijn mooist. We geven je vijf tips.

Stedentrip in Europa: 5 tips

1. Stockholm, Zweden

Voor de herfst ben je in Stockholm aan het goede adres. De vele bomen in de stad hebben prachtige kleuren, wat de stad een prachtige aanblik geeft. De temperatuur in Stockholm ligt in september nog rond de 15 graden, maar daalt flink in oktober en november naar zo’n 5 à 10 graden.

Stockholm bestaat uit verschillende eilanden. Op het eiland Djurgården kun je een prachtige herfstwandeling maken langs het water. Geniet na de wandeling van een fika-moment of lunch in een van de leuke tentjes in de buurt. Ontdek de rest van de stad en laat je verrassen door de vele bruggen, mode en vriendelijke mensen.

Bezoek het natuurreservaat Långängen-Elfviks op het eiland Lidingö als je zin hebt in wat meer rust. Dit natuurreservaat ligt iets buiten de stad en kun je gemakkelijk bereiken met de metro en bus.



2. Praag, Tsjechië

De Europese stad Praag is schitterend in het najaar. Dat heeft Praag te danken aan haar nostalgische stadspassages, talloze musea, theaters en knusse cafés. Bovendien zijn de mensen in Praag erg vriendelijk en behulpzaam. In Tsjechië noemen ze de nazomer ‘babí léto’, wat iets als ‘oudewijvenzomer’ betekent. Dan is Praag op haar mooist.

Praag is omgeven met heuvels en heeft heel veel parken. Je kunt je vast wel voorstellen hoe het eruit ziet als de bladeren van kleur veranderen. Bezoek een van de herfstmarkten in Praag, zoals die op Wencelas Suare en ga met een kabelbaan naar de top van de Petrin heuvel.

In de avond kun je urenlang slenteren door de oude passages om je daarna op te warmen aan een glas glühwein of een kop warme chocolade. Kies een leuk plekje uit in een van de knusse cafés.



3. Edinburgh, Schotland

In de herfst is in Edinburgh enorm veel te doen en te zien. Edinburgh kent een rijke geschiedenis, en heeft veel monumenten en musea. De stad heeft drie national musea die gratis te betreden zijn. In deze musea vind je duizenden stukken die je alles vertellen over de Schotste geschiedenis; van de steentijd tot nu. Andere monumenten als The Castle en The City Chamber zijn ook zeker de moeite waard om te bezoeken.

Ga op zaterdag naar de Farmers Market, waar je kunt genieten van regionale specialiteiten en seizoensproducten die in de laatste maanden van het jaar op zijn hoogtepunt zijn. Vergeet niet de echte Schotse wisky en gin te proberen!

Wanneer je meer van Schotland wil zien, kun je over het water gaan ten noorden van de stad. Je kunt over drie bruggen het water over, waarvan de Forth Bridge brug de meest bekendste en fotogenieke is.



4. Parijs, Frankrijk

De Europese stad Parijs is altijd een goed idee, maar al helemaal in de herfst. Bij een nazomer in Parijs denk je aan volle kleurrijke parken die worden verlicht door de gouden gloed van de zon. Een perfecte stad voor een stedentrip dus. De bekende begraafplaats Père Lachaise is in de herfst op zijn mooist. De vele bomen, kleine paden en prachtige tombes zorgen voor een prachtig geheel.

Ieder tweede weekend van oktober wordt de herfst feestelijk begroet in de wijk Montmartre. In deze wijk staan namelijk wijngaarden: een enorm leuk aanzicht en een echt feest om mee te maken. Ontdek de andere wijken van Parijs ook en geniet van kunst, muzikanten en lekkere hapjes.

Een bezoekje aan de Eiffeltoren kan natuurlijk ook niet ontbreken. Ga lekker op het gras voor de Eiffeltoren zitten met een stokbrood, een stuk brie en een fles wijn om in echte Franse sferen te komen.



5. Bled, Slovenië

De stad Bled is wellicht wat onbekender, maar desalniettemin een prachtige bestemming. Geniet in de herfst in Slovenië van rust, mooie wandelroutes en watervallen. Daarnaast is Slovenië een stuk voordeliger dan andere Europese steden.

Kenmerkend aan ‘Lake Bled’ is dat in het midden van het meer een klein eilandje ligt. Op dit eilandje staat een Maria Hemelvaartskerk. Via een bootje kun je naar het eilandje varen en zelfs bezoeken. Iets anders leuk om te doen is in de buurt van Bled is een rodelbaan. Deze rodelbaan is wel 500 lang! Met een skilift ga je ophoog. Eenmaal boven heb je prachtig uitzicht over Bled.

Bezoek het typische Sloveense stadje Kranj in de buurt van Bled. Dit stadje heeft een bijzonder centrum dat wordt doorkruist door de Sava Rivier. Laat je verrassen door een andere cultuur en prachtige natuur.

Ga je binnenkort op vakantie naar Slovenië? Lees dan ook onze 7 vakantietips naar het land.