Magisch Marokko: onze tips voor een trip naar Marrakech en Rabat

Wie aan Marokko denkt, denkt vast aan een stukje woestijn, kleurrijke markten en overheerlijk eten. En wij kunnen je vertellen: met dit gedachtegoed zit je helemaal goed. Maar het wordt nog beter, mocht Metro‘s Roos onlangs ontdekken. Ze trok naar het bloedhete Marrakech en het iets koelere – maar door de luchtvochtigheid nog erg benauwde – Rabat. Wat ze daar deed? Dat vertelt ze je aan de hand van onderstaande tips. Deze activiteiten zijn zeker aanraders als je op vakantie naar Marokko gaat.

Magisch Marokko – ja, ik neem het cliché gewoon in de mond. Niet alleen omdat het zo lekker allitereert (Mooi Marokko was dan ook prima geweest), maar ook omdat Marokko iets magisch heeft. Zeker Marrakech, dat mij deed denken aan de films uit m’n kindertijd. Naast de hitte waar mijn Nederlandse lichaam totaal niet tegen kan (sterker nog; ik wíl er ook niet tegen kunnen) is het geheel een lichte cultuurshock. Er is zoveel kleur, het is druk, luid, overal waar je kijkt is wel een soort soek (Arabische markt) met allerlei producten die je tot hiervoor nooit hebt gezien. Kortom: ik was binnen zo’n vijf minuten overprikkeld. En tóch is Marokko zeker de moeite waard voor een vakantie of stedentrip.

Vakantie naar Marokko: dit zijn onze tips voor Marrakech

Ondanks dat Marrakech (ook wel gespeld als Marrakesh) misschien wel de meest bekende stad van het land is, is dit niet de hoofdstad van Marokko. Die eer gaat naar het modernere Rabat. Maar in Marrakech kun je wel ultiem proeven van het authentieke Marokko, nog onvervuild door westerse invloeden van buitenaf.

Overnacht in een riad

Een dikke aanrader als je saaie, simpele hotels zat bent (wie niet?), is overnachten in een riad. Dat is een traditioneel Marokkaans huis of paleis met een binnentuin. Het woord ‘riad’ komt dan ook van het Arabische woord ryad, dat tuin betekent. Vroeger waren deze huizen gereserveerd voor de leden van de rijkere bovenklasse, vandaag de dag kun je er ook ‘gewoon’ overnachten als toerist. Riad Lydines, pal in het centrum van Marrakech, is precies wat je nu in je hoofd hebt zitten als je denkt aan een riad. Sprekende kleuren, een prachtige binnentuin, een balkon met uitzicht over de binnentuin én erg vriendelijke mensen.

We werden verwelkomd met heerlijke thee, koekjes en een vriendelijke toespraak over de riad. Leuke bijkomstigheid: we mochten een geur kiezen die het personeel dan over onze kussens zou sprayen. Luxe tot en met.

Jardin Majorelle en het Yves Saint Laurent-museum

Natuur- en modeliefhebbers kunnen bij deze twee bezienswaardigheden hun hart ophalen. De Jardin Majorelle is een weelderige tuin waar het groen je bijna tegemoet schreeuwt, maar dan op een fluweelzachte manier. Overal waar je kijkt, komen verschillende planten vandaan. Loop hier een halfuurtje rond, maak vooral foto’s (er zijn genoeg plekjes waarmee je je Instagram een boost kunt geven) en kijk je ogen uit.

Pal naast de tuin vind je het Yves Saint Laurent-museum, waar veel van zijn creaties te vinden zijn. De modeontwerper bezocht Marokko vaak, woonde er zelfs een tijd en haalde veel van zijn inspiraties uit de Marokkaanse cultuur. Zijn atelier is zelfs nog intact en ook daar mag je een kijkje nemen.

🛫 Zo kom je in Marokko Je kunt vanaf Schiphol zowel op Marrakech als op Rabat vliegen. Dat duurt 3,5 uur (Marrakech) of zo’n vier uur en vijftig minuten. In Marokko betaal je met de dirham; 11 dirham staat gelijk aan ongeveer 1 euro.

Dar Salam

Een feestje om te eten, letterlijk, is Dar Salam. Als je binnenkomt in de grote zaal, kijk je meteen je ogen uit. Het is donker met een paar gekleurde lichten die langzaam vervagen van blauw naar rood, naar groen, noem het maar op. Midden in de zaal trommelt een drietal mannen in een fijn ritme op trommels, terwijl een zonder twijfel uiterst getalenteerde vrouw een bord op haar hoofd balanceert terwijl ze buikdanst. En ja, dit is precies zo chaotisch als het klinkt. Je hebt nauwelijks tijd om op je eten te letten, maar gelukkig blijft je hoofd er dankzij de verrukkelijke smaken helemaal bij. Tajine, iemand? Wel een puntje: het is allemaal érg veel. Zorg er dus voor dat je niet te veel bestelt, want voedselverspilling is hier nogal een dingetje… ‘Nee betekent nee’ staat als het om eten gaat in Marokko voor ‘nee betekent ja maar ik wil beleefd zijn’. Zit je écht vol, dan zul je sterk in je schoenen moeten staan.

Nog zo’n tip, maar dan eentje met een wat rustiger ambiance, is Riad Dar Zaouia. In een elegante binnentuin krijg je de lekkerste wijnen én de meest heerlijke groenten geserveerd. Groenten waarvan je niet eens wist dat ze bestonden, gemarineerd op manieren die je tot in je dromen zullen achtervolgen. Ik smacht nog steeds naar al deze kleine gerechtjes, dus gun ik jou het ook van harte.

Authentieke hammam

Eén ding dat je echt niet mag missen tijdens je vakantie in Marokko, is de hammam. Na afloop voel je je herboren, en dat niet alleen omdat je gewassen wordt als een soort pasgeboren baby. Wij bezochten Les Bains Du Lotus (De Lotusbaden) en ik kan me geen meer ontspannende activiteit bedenken. Het voelt misschien een beetje gek wanneer je poedelnaakt op een marmeren bank gaat liggen en je gewassen wordt door een van de medewerksters, maar zodra je je overgeeft, is het genieten. Je krijgt ook een flinke scrub, waardoor je huid na afloop zijdezacht aanvoelt.

Na de hammam, wanneer je dus helemaal schoon en zacht bent, volgt een massage. Ik was blij dat ik met m’n gezicht naar beneden lag, anders had ik sowieso op mezelf gekwijld. Een ideaal relaxmoment voor wanneer je de beroemde markt Djemaa el Fnaa hebt bezocht, waar er meer te zien en te koop is dan je je zou kunnen inbeelden. De hammam die ik bezocht is één van de duurdere, maar je hebt genoeg budgetopties die enigszins hetzelfde in z’n werk gaan.

Vakantie naar Marokko: dit zijn onze tips voor Rabat

Zoals gezegd is Rabat dus de hoofdstad van Marokko, en is het een stuk moderner dan Marrakech. Het ligt ook grotendeels aan de kust, wat ervoor zorgt dat het iets koeler is. Maar omdat het in Marrakech kurkdroog is en in Rabat de luchtvochtigheid vrij hoog is, maakt dat het verschil erg klein. ‘Andere hitte’ zullen we maar zeggen.

Bezienswaardigheden: het paleis en mausoleum

Rabat heeft als hoofdstad ook de eer dat de koning, Mohammed VI, er met zijn gezin verblijft. Wanneer het koninklijke gezin er echter niet is, kun je het paleis en het omliggende terrein bezoeken. Waar ‘ons’ koninklijk gezin ook al geen bescheiden onderkomen heeft, is dit een heel ander verhaal. Het paleis ligt in een enorm gebied, dat je gerust een eigen dorp kunt noemen, met zelfs een eigen school voor de kinderen van de elite.

Daarnaast kun je het mausoleum van Mohammed V bezoeken, wat de graven van de Marokkaanse koning Mohammed V en zijn twee zonen, wijlen koning Hassan II en prins Abdallah bevat. Op hetzelfde terrein vind je de Hassantoren, een belangrijk punt in Rabat. Het is de toren van een incomplete moskee, die in 1195 gebouwd werd. Ondanks dat de moskee niet af is, komen hier nog steeds groepen mensen samen op belangrijke data. Wil je achter de bijzondere geschiedenis van deze plek komen? Boek dan een tour, de gidsen zijn erg vriendelijk en bekwaam en hun Engels is nagenoeg perfect.

De Kasbah en oude stad

In veel moderne steden heb je ook de ‘oude stad’, denk bijvoorbeeld aan verschillende Griekse steden. In Rabat is dat niet anders. Als je wilt ontsnappen aan de moderne winkels, restaurants en torenhoge hotels, kun je de Kasbah des Oudayas bezoeken, een oud fort dat uitzicht biedt over de Atlantische Oceaan. Er zijn hier allerlei architecturale oudheden te bewonderen, maar je vindt er ook allerlei marktjes.

Wil je echt ‘los’ op een markt, dan is het een goed idee om de Marché central te bezoeken. De naam zegt het al: de centrale markt. Deze is vergelijkbaar aan de soeks in Marrakech, maar dan ietwat rustiger. Wel zie je hier de typische marktkraampjes met 1001 kruiden, groenten en glimmende prulletjes. Tip: haal een verkoelend glas suikerrietsap om van te genieten terwijl je rondstruint.

In Rabat zijn ook meer dan genoeg goede restaurants, maar hier vind je vooral eten met een westerse (of Aziatische) invloed. Pizza, sushi, pasta; een beetje vergelijkbaar met wat je in Europa vindt als je uit eten gaat. Zoals onze Marokkaanse gids zei: ‘Als wij uit eten gaan, willen we geen eten dat we elke dag al eten’. En ze heeft zeker een punt: zou jij bij een restaurant eten dat vooral AVG en stamppot serveert? Ik in ieder geval niet. Als je op vakantie in Marokko bent, proef dan sowieso de tajine, couscous (op vrijdag) en de bastilla.

Zoek je ‘t liever dichter bij huis en houd je van iets koudere oorden? Lees dan onze highlights van een vakantie in Cork, Ierland.