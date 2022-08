Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw-Zeeland heropent grenzen volledig: tips voor een reis

Nieuw-Zeeland heropende gisteren ein-de-lijk de grenzen volledig. Het land sloot in maart 2020 de grenzen vanwege de coronapandemie. Eerder opende Nieuw-Zeeland de grenzen deels en nu dus helemaal. Een uitstekend moment om naar het land af te reizen, dat volgens sommigen het mooiste land ter wereld is. Metro geef tips.

Een coronavaccinatie is verplicht en reizigers moeten zichzelf testen bij aankomst, maar een verplicht verblijf in een quarantainehotel is niet meer nodig.

Zo betaal je niet de hoofdprijs in Nieuw-Zeeland

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Nieuw-Zeeland is duur. Erg duur. Aan een ticket hangt een flink prijskaartje en ook voor het leven daar tast je aardig diep in de buidel. Heb je geen megagroot budget, maar droom je wel van een reis door het land? Dan zijn er een aantal manieren om geld te besparen: boek je ticket vroeg, kies voor kamperen in plaats van hostels of hotels en kook je maaltijden zelf.



Maak een keuze bij weinig tijd

Nieuw-Zeeland bestaat uit twee eilanden: het Noordereiland en het Zuidereiland. Heb je minstens een maand de tijd, dan is allebei prima te doen. Heb je dat niet (en dat zit er dik in), dan is het beter om een keuze te maken. Je bent anders veel onderweg en dan zal je weinig van het land zien. Het Noordereiland telt meer bruisende steden, terwijl het Zuidereiland bekendstaat om het berglandschap.

Koop een camper

Nieuw-Zeeland leent zich uitstekend voor een camperreis: de wegen zijn goed en er is onderweg veel te zien. Als je langer dan een maand gaat, is het in de meeste gevallen goedkoper om een camper te kopen in plaats van te huren. Op het moment dat je teruggaat, verkoop je de camper weer door. Ook goed om te weten: in Nieuw-Zeeland rijden ze aan de linkerkant.



Beste tijd voor een bezoekje

Nieuw-Zeeland kun je het hele jaar bezoeken, maar als je de grootste kans wilt hebben op lekker weer ga je tussen oktober en maart. Dat is de zomer: de seizoenen in Nieuw-Zeeland lopen precies het tegenovergestelde als in Nederland. Het klimaat is wel vergelijkbaar met dat van Nederland en dus net zo onvoorspelbaar. Neem daarom kleding mee voor zowel warm als koud weer. Overigens is Nieuw-Zeeland in de winter helemaal geen slecht idee: het land ziet er prachtig uit, er zijn minder toeristen en het is liever voor de portemonnee.

Wat te doen in het land?

Tot slot drie tips voor wat je moet zien in het land:

Het Mount Cook National park met de Mount Cook, de hoogste berg in Nieuw-Zeeland. Hikers zijn hier aan het juiste adres en ook als je een minder ervaren wandelaar bent, zijn er routes die goed te doen zijn.

Milford Sound is een betoverend mooie fjord in het Fiordland National Park. Deze attractie staat bij veel reizigers – terecht – bovenaan hun to do-lijst.

The Bay of Islands is een gebied in het Noordereiland dat wordt gemarkeerd door sprookjesachtige baaien, helderblauw water en witte zandstranden. Hier kun je zowel relaxen als goed wandelen.