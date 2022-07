Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op vakantie met vrienden? 3 tips om ruzie te voorkomen

Op vakantie gaan met je vrienden. Dat is samen voorpret hebben, lachen om vertragingen of autopech, goede gesprekken op lange zomeravonden en samen nieuwe plekken ontdekken. Toch?

Soms kan op vakantie gaan met vrienden idyllischer klinken, dan het daadwerkelijk is. Wat als je er op vakantie achterkomt dat je eigenlijk toch niet dezelfde verwachtingen hebt en het niet lukt om hier samen uit te komen? En dat wordt het overal in Europa ook nog eens bloedjeheet.

Vol enthousiasme ontstaat het idee op een gezellige avond, met een paar drankjes achter de kiezen: wij zouden samen op vakantie moeten gaan! Voordat jullie er goed over na hebben gedacht of jullie een match zijn, hebben jij en je vriendinnen een vakantie geboekt.

Verschillende verwachtingen op vakantie

Met z’n allen naar Bali dat kan niet mis gaan met zo’n divers, mooi eiland. Na weken aftellen is het eindelijk zo ver. Alleen blijkt op Bali dat zij het liefst de hele dag op het strand liggen, winkelen en uitgaan. Jij vindt dat prima maar wil ook een scooter huren en het eiland ontdekken, hiken en leren surfen. Alleen daar zijn zij niet voor te porren. Wat nu?

Het beste bespreek je van tevoren met elkaar goed door wat jullie verwachtingen zijn. Met deze 3 tips voorkom je op voorhand ruzie op vakantie.

1. Bespreek je vakantie met vrienden uitgebreid

Onder het mom van voorpret: plan een avondje samen om je vakantie vooraf uitgebreid te bespreken. Hoe ziet je ideale vakantiedag eruit? Plan je vooraf waar je heen wilt gaan, of is go with the flow meer jullie ding. Als dit erg verschilt, spreek dan af dat jullie om de dag iets plannen.

Bespreek ook zaken als: ben je een vroege vogel of wil je uitslapen op vakantie, hoeveel geld wil je uitgeven en wil je naar culturele bezienswaardigheden of actieve excursies samen ondernemen.

2. Samen apart op vakantie

Als je samen op vakantie gaat betekent het niet dat je de hele vakantie alles samen hoeft te doen. Als jij van het strand houdt, kun je ook van tevoren afspreken dat als jij je stranddag pakt, de ander alleen op pad gaat om een tempel te bezoeken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook kun je afspreken om af en toe even alleen te ontbijten of lunchen als jullie op verschillende tijden hier behoefte aan hebben en ‘s avonds altijd samen uiteten gaan.

3. Vergeet niet te lachen

Hebben jullie discussies over de kleinste dingen: of jullie gaan lopen of met de taxi of welke soort pasta jullie gaan eten? Vergeet dan ook niet om elkaar te herinneren om te blijven lachen. Je zou een codewoord of lichamelijk teken kunnen afspreken die jullie hieraan te herinneren.

Bijvoorbeeld ‘vastgeroeste Gerda’s’ of een boks. „Jeetje dat wij hier op vakantie nu staan te discussiëren over welk type pasta we moeten kopen. Daar zijn de vastgeroeste Gerda’s weer.” En lach er samen om.

Wat te doen als er toch ruzie komt?

Mocht het dan toch op vakantie escaleren en er een flinke ruzie ontstaan, neem dan even de tijd om af te koelen. Psycholoog Mariana Bockarova legt uit EliteDaily uit:

„Als je merkt dat je tijdens een ruzie steeds geïrriteerder wordt is het beste om tijdelijk even uit de situatie te stappen. Wanneer we gestresst zijn komen biologische en fysiologische reacties in je lichaam in actie. We kunnen zweten, je hartslag gaat omhoog, pupillen verwijden.”

„De beste manier om je biologische lichaamsreactie om de tuin te leiden is om even afstand te nemen. Zeg tegen je vriendin: Hé, ik ga even 20 minuten lopen. Alles gaat oké maar ik moet even kalmeren. Ik ben zo terug dan kunnen we het rustig uitpraten.” Bockarova licht toe: „20 minuten is de minimale tijd die je lichaam nodig heeft om terug te keren naar het basisniveau.”

Afstand van vrienden

Vaak als je even afstand hebt genomen en weer helder kan nadenken beter verwoorden waarom je graag iets wilt en waarom het voor jou belangrijk is. Luister ook naar je vriendinnen en kijk of je een compromis kunt sluiten.

Bockarova: „Let op bij compromissen dat je dat niet alleen doet om de vrede te sluiten en eigenlijk niet blij bent met het besluit en wrokkig wordt. Je kunt ook besluiten: let’s agree to disagree, want hierdoor heb je allebei het gevoel dat je eruit bent gekomen en kun je het naast je neer leggen.”

Een irritatie of discussie op vakantie hoeft ook geen ramp te zijn, zolang je het maar goed uitpraat. Zo kijken jullie allebei terug op een toffe vakantie, ook al is dat misschien de laatste keer dat jullie samen weggaan.