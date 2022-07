Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 leukste campings in Nederland mét beschikbaarheid

Lekker met de tent, camper of caravan erop uit. Veel vakantiegangers het heerlijk om een weekend door te brengen in de natuur, maar veel campings zitten inmiddels vol in het hoogseizoen. Bij welke leuke campings kun je nog wél terecht? Metro zoekt het voor je uit!

Of je nou houdt van een luxe kampeerervaring of de traditionele: bij deze campings is voor ieder wat wils. De natuur wacht op je!

1. Camping Kallumaan, Flevoland



Een natuurspeelplaats van maar liefst 90 voetbalvelden groot. Dat omschrijft camping Kallumaan in in het plaatsje Wieringerwerf, waar het stikt van de strandjes, bamboejungle, zwemwater en eilanden. Je kunt hier eindeloos op ontdekkingstocht gaan of in alle rust genieten van de wilde natuur. En de keuze is reuze. Zo kun je jouw eigen tent meenemen of gebruik maken van luxe glamping mogelijkheden of huisjes. Er is nog ruimte in de zomermaanden.

2. Kamperen bij Mölke, Twente



Wie houdt van een rustige kampeerervaring mídden in de natuur, is bij camping Molke in Twente aan het juiste adres. De camping maakt onderdeel uit van een groot vakantiepark met voorzieningen zoals een sauna, binnenzwembad en speeltoestellen voor de kleintjes. Ook kun je aan het riviertje de Regge varen, kanoën of suppen. Ook bij deze camping is nog genoeg beschikbaarheid voor alle zomermaanden, maar dat hangt er wel vanaf of je een eigen tent meeneemt of niet.

3. Eén van de leukste campings: Het bos roept, Noord-Holland



Nature is calling! Bij camping Het Bos Roept is dat letterlijk het geval. In het Robbenoordbos kun je jezelf vergapen aan de mooie natuur, unieke huisjes en tenten die je hier op de camping tegenkomt. Maar ook egels, konijnen, vossen, uilen, buizerds en reeën leven hier. Dé perfecte vakantie om tot rust te komen. De meeste plekken in juli zijn inmiddels vol, maar in augustus en september kun je er nog terecht.

4. Camping Kogerstrand, Texel



Voor wie Texel echt eens wilt ervaren, is camping Kogerstrand dé ideale plek om te kamperen. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om die zonsondergang te kijken, want hier zet je jouw tentje letterlijk op in de duinen. Voor de rest is het een simpele camping, maar volgens vele vakantiegangers helemaal prima. De laatste plekken voor juli gaan hard, maar in augustus en september zijn nog veel mogelijkheden.

5. Camping Land uit Zee, Noord-Holland



Overnachten in een oude helikopter van the Royal Britisch Air Force, een nachtje slapen in een trein- of tramwagon of je ogen dicht doen in een U2 tourbus. Bij Camping Land uit Zee aan het Wieringermeer in Noord-Holland kan het allemaal. Maar ook als je hier ‘gewoon’ met je tentje, caravan of camper wilt komen staan is dat mogelijk. En vind je het leuk om met een alpaca te knuffelen? Die hebben ze ook. In juli, augustus en september kun je er nog terecht met je eigen tent.