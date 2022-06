Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

TUI annuleert geen vluchten, iedereen die vliegt met TUI kan op vakantie

Vakantiegangers die bij reisorganisatie TUI hebben geboekt en vliegen met maatschappij TUI fly, kunnen gewoon op vakantie. Voor TUI-reizigers die voor hun reis afhankelijk zijn van een andere maatschappij zoals Transavia en KLM is het afwachten. Dat meldt TUI in een verklaring.

Net als andere reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen moet ook TUI het aantal reizigers op Schiphol terugbrengen. Met het verlagen van de passagiersaantallen wil Schiphol de zomerdrukte het hoofd kunnen bieden.

TUI annuleert geen vluchten

Maandag kondigde EasyJet aan dat noodgedwongen heel wat vluchten worden gecanceld vanwege de personeelstekorten van Schiphol. De luchtvaartmaatschappij wil klanten meer tijd geven om een alternatieve vlucht bij easyJet te boeken of bij een andere maatschappij als er geen goede uitwijkmogelijkheid is. Het is nog niet bekend hoeveel en welke vluchten precies worden geschrapt.

EasyJet is een van de grotere gebruikers van Schiphol en dat is ook een van de belangrijkste luchthavens voor het bedrijf. Dat geldt net zozeer voor Londen Gatwick, waar de laatste tijd ook veel lange wachttijden waren. De maatschappij meldde een paar weken terug al dat er voor de zomer een aantal vluchten van Amsterdam naar London Gatwick en London Luton proactief was geannuleerd. Ook dit kwam vanwege de grote drukte op Schiphol.

Chaos op Schiphol

Dat het naar is dat veel vluchten deze zomer geschrapt moeten worden staat vast. Toch noemt minister minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het een noodzakelijke beslissing. „Maar het is uiteindelijk de keuze tussen dit en een totaal onvoorspelbare operatie op Schiphol.” De chaos zou „twee of drie” keer zo groot zijn als in de meivakantie, vreest de bewindsman.

„Schiphol is van meet af aan duidelijk geweest: als andere maatregelen niet helpen, moet je hiertoe overgaan”, zegt Harbers. Hoewel de luchthaven nieuw personeel probeert aan te trekken, komen die mensen „niet morgen op Schiphol te werken”. De oplossing kwam voor de piekweken in de zomer niet op tijd.

Actuele informatie over de situatie op Schiphol lees je hier.