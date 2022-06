Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meteen rijen bij start Pinksterweekend Schiphol, vroege vogels even niet welkom

Schiphol staat een druk tot heel druk Pinksterweekend te wachten. Vanmorgen is het opnieuw – en meteen – erg druk. Er stonden om 9.00 uur al lange rijen met wachtende passagiers. Gisteren werd de beslissing genomen dat vroege vogels even niet welkom zijn. Het gaat dat om mensen wiens vlucht over meer dan vier uur vertrekt.

Sommige mensen die Schiphol binnen willen moeten buiten wachten. Het zijn vooral veel vakantiegangers, waarschijnlijk mensen die er met het lange Pinksterweekend nog even tussenuit willen.

Zonder bagage naar Schiphol

Het valt op dat veel mensen geen ruimbagage bij zich hebben. Bij de check-in voor iedereen die alleen handbagage heeft, is het drukker dan bij de balie waar grote koffers ingeleverd moeten worden. Een medewerker geeft aan dat de drukte nu nog beheersbaar is, maar dat de luchthaven verwacht dat het drukste moment van de dag nog moet komen.



Reiziger op #Schiphol mag alleen binnen vier uur voor de vlucht vertrekhal in – Nationale Transportgids https://t.co/kcXvswwWIh #vertrekhallen #schipholchaos — Nationale Transportgids (@transportgids) June 3, 2022

Om te voorkomen dat de drukte uit de hand loopt, mogen reizigers met ingang van vandaag alleen de vertrekhallen in als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. Als je de vertrekhal binnen wilt gaan wordt daarom gevraagd hoe laat je vlucht gaat. De meeste mensen kunnen gewoon doorlopen, maar niet iedereen. Enkele tientallen mensen moeten wachten omdat ze nog niet naar binnen mogen.

Klein deel reizigers mag niet naar binnen

Een van de controleurs zegt dat mensen over het algemeen goed begrijpen dat ze niet te vroeg naar binnen mogen. „We moeten ongeveer 2 procent wegsturen. Die sturen we naar Schiphol Plaza en dan kunnen ze daar van binnenuit weer naar de vertrekhal als ze aan de beurt zijn.”

Schiphol kampt al weken met een structureel personeelstekort bij onder meer de beveiliging en afhandelaars. Acteur Huub Stapel ging daarover in talkshow Op1 deze week behoorlijk te keer. Passagiers moesten vaak urenlang in de rij staan. Er werden soms vluchten gemist en er waren opstootjes tussen gefrustreerde reizigers en de beveiliging. De luchthaven werkt aan een oplossing van de problemen. Schiphol presenteerde woensdag samen met de vakbonden een pakket maatregelen om de tekorten aan personeel tegen te gaan.

