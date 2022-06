Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor de 8ste keer naar Walt Disney World: waarom blijft deze plek toch zo magisch?

Je kunt er niet omheen als je in Walt Disney World rondloopt: gezinnen en vriendengroepen met precies dezelfde kleding aan. In één oogopslag is te zien dat ze bij elkaar horen. Waarom zijn ze naar het park gekomen, en wat is hun verhaal? Metro ging het gesprek aan met een aantal gezinnen, vriendengroepen en koppels. Want waarom blijft deze plek toch zo magisch, zelfs na die achtste keer?

Walt Disney World in het Amerikaanse Orlando, in de staat Florida, bestaat uit vier verschillende themaparken: Magic Kingdom, Hollywood Studios, EPCOT en Animal Kingdom. Voor ieder wat wils, en dat blijkt ook uit de verschillende soorten groepen mensen die we in de parken tegenkomen.

Met het hele gezin naar Walt Disney World

Bij het zwaard van Merlijn in de buurt van de grote carrousel treffen we het gezin van Tim en Kayla. We kunnen niet om het gezin heen: de neongele shirts die ze dragen zijn enorm opvallend. Op deze shirts lezen we dan ook dat het voor de kinderen Melinda, Spencer, John en Tim de eerste Disney-trip ooit is. Moeder Kayla is echter al wel vaker in het park geweest. Haar missie: de kinderen net zo gek op Disney World laten worden als zij is.

Dat lukt overigens al aardig, want als we Spencer vragen naar zijn favoriete activiteit in het park, beginnen zijn ogen meteen te glinsteren. „Ik vind tot nu toe alles leuk, maar het zwemmen is het allerleukst”, vertelt hij. Zijn vader licht toe: „Hij is niet uit het zwembad bij ons hotel weg te slaan. Het was gisteren 12 graden in New York, waar we vandaan komen, en hier is het bijna 28 graden. Dat is nogal een verschil.” Het gezin kan gelukkig nog even genieten van het weer, want ze zijn maar liefst tien dagen in Walt Disney World te vinden.

Ook voor vader Tim is het de eerste keer in het park. Zijn favoriet tot nu toe? De Splash Mountain, een waterattractie waarbij je het gegarandeerd niet droog houdt. „Maar ze hebben me ook achtbanen beloofd, dus ik kan niet wachten tot we daar naar toe gaan, zoals Expedition Everest.” Kayla knikt instemmend. „Dat is inderdaad een fantastische achtbaan, die staat zeker op de planning.”

Walt Disney World als huwelijksreis

Dat Walt Disney World niet alleen magisch is voor kleine kinderen, bewijzen Demar en Keayetta. Dit koppel trouwde gisteren, en na een korte nacht vertrokken ze zo snel mogelijk naar het Magic Kingdom-park om daar hun huwelijksreis te vieren. „We zijn echt direct na ons huwelijk het vliegtuig ingestapt”, zegt Demar.

Voor Keayetta was er namelijk geen twijfel over mogelijk: de huwelijksreis moest in Walt Disney World gevierd worden. „Dit is de achtste keer dat ik hier ben, het voelt echt als mijn tweede thuis. De sfeer is zo magisch, dat is niet te beschrijven.”

De wereld rond in EPCOT

In themapark EPCOT raken we in gesprek met Beth en Alyssa, die met hun vriendengroep zijn afgereisd naar Walt Disney World voor een verjaardag. De vriendengroep valt op door de shirts die ze aanhebben, waar met grote letters ‘drink around the world’ op te lezen is.

In EPCOT loop je rond een meer, dat op de bovenstaande foto te zien is. In dit park maak je een reis rondom de wereld door om het meer te lopen. Landen als Duitsland, Japan, Marokko, China en Canada zijn vertegenwoordigd, inclusief eten en drinken uit dat gebied. Dat is een van de redenen waarom de vriendengroep op dit moment in EPCOT te vinden is.

Het doel van de vriendengroep: alcoholische drankjes uit elk werelddeel drinken. Dit houden ze bij door stickers op hun shirts te plakken bij landen waarvan de drankjes gedronken zijn. Op dit moment zijn er vier drankjes genuttigd, zien we op het shirt van Beth. Het is echter een warme, zonnige dag. Zijn de vrienden al dronken? „Bij ons valt het mee, maar de mannen zijn zeker al wel aangeschoten”, lacht Alyssa.

Terug naar de magie in Magic Kingdom. Vlak voor het kasteel van Doornroosje loopt het gezin van Joann, Ann en Nelson. Het is slechts een gedeelte van het gezin, want Joann laat weten dat de groep met maar liefst achttien mensen naar Walt Disney World gekomen is, inclusief twee baby’s. „We dragen allemaal hetzelfde shirt. Je komt ons eigenlijk net op het verkeerde moment tegen, want de helft is op dit moment even terug naar het hotel om zich op te frissen.” We snappen wel waarom – het is midden op de dag en het is inmiddels een slordige 36 graden in Florida.

Ann hoeft niet lang na te denken over haar favoriete park. „EPCOT is wat mij betreft het leukst”, vertelt ze. De twee kleinsten van het stel, Mia en Matthew, zijn het daar niet mee eens. Mia’s favoriet is namelijk de Space Mountain, en Matthew is fan van álle achtbanen. Joann schiet in de lach. „Het zijn echte thrillseekers, die kinderen van ons.”

Lange wachtrijen? Die zijn het wachten waard

In de buurt van Avatar Flight of Passase, in het park Animal Kingdom, hoort Metro-verslaggever Sharon nog een bekende taal achter zich: Nederlands. Ze raakt aan de praat met Sander en Marloes. Sander is voor werk in Florida, Marloes is later ingevlogen om een paar dagen samen naar de Disney-parken te gaan. Het koppel komt net uit Avatar Flight of Passage, waar ze twee uur voor in de rij hebben gestaan. „Die lange rijen zijn wel irritant”, laat Sander weten. Maar was de attractie het wachten waard? Ze kijken elkaar aan, en knikken eensgezind. „Absoluut!”

Beiden laten weten dat de parken niet vergelijkbaar zijn met het Disney-park in Parijs, al zijn sommige attracties wel hetzelfde. „Op de kaart van Magic Kingdom zagen we bijvoorbeeld de Space Mountain staan. Deze kennen we al uit Parijs. Daarom zijn we vandaag in het park Animal Kingdom, dat park hebben we nog nooit gezien. Als je naar de andere kant van de wereld vliegt, dan wil je natuurlijk ook nieuwe dingen zien.”

Dat maakt Animal Kingdom voor de twee dan ook hun favoriete park, al moet Sander nog wel aan de verdeling tussen themapark en dierentuin wennen. „Voor mij werkt dat dierentuin-gedeelte niet zo goed. Maar dit pretpark is hier qua aankleding in het Avatar gedeelte echt prachtig. Net als het Star Wars-gedeelte in Hollywood Studios.” Marloes is het daar zichtbaar mee eens. „Die thematisering is inderdaad echt heel goed gedaan.”

Walt Disney World bestaat 50 jaar. Benieuwd naar hoe deze verjaardag in de parken gevierd wordt? Lees dan onze reportage.