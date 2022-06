Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eropuit tijdens Pinksteren: dit zijn de leukste uitjes met je kinderen

Komende zondag en maandag is het Pinksteren, dat betekent weer een lekker lang weekend, met hopelijk mooi weer. Reden genoeg om er samen op uit te gaan met je kids. Daarom zetten wij de leukste – of in elk geval hele leuke – uitjes met kinderen voor Pinksteren 2022 op een rij.

Het lijkt wel alsof we het ene lange weekend na het andere hebben, want dat is ook zo. Maar Pinksteren is voorlopig wel weer de laatste vrije dag, dus geniet er nog maar even goed van!

Pinksteren 2022 met kinderen

Ook dit jaar is er genoeg leuks te beleven voor jou en je kinderen tijdens Pinksteren.

Speeldag Utrecht

Op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, wordt de binnenstad van Utrecht omgetoverd tot een mega grote speeltuin waar iedereen kan spelen. Op deze feestelijke dag verzamelen alle speelgoeduitgevers van Nederland zich voor dé speelgoeddag van het jaar om ‘Goed Speelgoed’ onder de aandacht te brengen. Je kunt er spelen met het nieuwste speelgoed, spellen te testen en je uitleven op de vele attracties zoals springkussens en stormbanen. En alsof dat niet genoeg is, zullen ook bekende influencers hun opwachting maken. De Speeldag vindt plaats in hartje Utrecht van 9.30 uur tot 17.30 uur en is gratis toegankelijk.

Burgers’ Zoo

Inheemse dier- en plantensoorten staan centraal in Burgers’ Zoo tijdens het pinksterweekend. Op 4, 5 en 6 juni organiseert het Arnhemse dierenpark in samenwerking met diverse natuurorganisaties dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur allerlei activiteiten rond dit thema op drie verschillende locaties in het park. Alle lezingen en activiteiten vind je hier.

Kaeskoppenstad

Ieder jaar met Pinksteren verandert Alkmaar in Kaeskoppenstad. Op 4 en 5 juni wordt de binnenstad van Alkmaar weer omgetoverd tot d’Oude Stad. De stad van 1573, vlak na het Alkmaars Ontzet. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement staat alles in het teken van de 16e eeuw. Terwijl je je eerste stap in Kaeskoppenstad zet, waan je je al tussen de inwoners van toen. Niet alleen leuk, ook nog eens leerzaam dus!

Art of Wonder

Art of Wonder is een geweldig jeugdtheaterfestival voor alle leeftijden. Geniet op 4 en 5 juni 2022 van fantasierijke theatervoorstellingen, workshops en meer in de binnenstad van Assen. Ontmoet gave theatergezelschappen en ervaar samen met je kinderen de kracht van verbeelding.

PinksterVaria

Op 3, 4 en 5 juni verandert het pittoreske dorpje Altforst in het bruisende evenement: PinksterVaria. Voor de kinderen is er het Kikkerparadijs, met gratis attracties voor de kids. Op het terrein van FroggyPop spelen diverse bands allerlei muziek en de oudere jeugd kan zich uitleven bij de Outdoorgames of het Fierljeppen.

MeiMarkt

Kon je geen genoeg krijgen van de vrijmarkt tijdens Koningsdag? Dan is de MeiMarkt in Tilburg iets voor jou. Vanaf zaterdagavond 4 juni 22.00 uur tot zondagmiddag 5 juni 17.00 uur verandert de binnenstad van Tilburg in één grote marktplaats voor tweedehands spullen. Zo zullen er maar liefst 750 kramen, 40 grondplaatsen en 80 kinderplaatsen zijn, waar alleen particulieren zich naar hartenlust marktkoopman kunnen wanen.

