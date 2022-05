Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een overzicht: wat zijn de spannendste attracties van Walt Disney World?

Met vier verschillende themaparken en meer dan honderd attracties kan het aanbod van Walt Disney World overweldigend zijn. Je wilt immers alles uit je trip halen – dus welke attracties zijn de moeite waard en mag je Γ©cht niet missen? Metro ging naar Orlando, Florida, en zocht het voor je uit.

Walt Disney World in het Amerikaanse Orlando bestaat uit vier verschillende themaparken: Magic Kingdom, Hollywood Studios, EPCOT en Animal Kingdom. In elk park hangt een unieke sfeer. Zo staat in Magic Kingdom de magie van de sprookjesprinsessen centraal, en draait Animal Kingdom volledig om een Afrikaans en Aziatisch thema (mΓ©t een apart dierentuin-gedeelte).

Welke attracties mag je niet missen als je naar Walt Disney World afreist? Metro-verslaggeefster Sharon testte de attracties stuk voor stuk voor je uit, en deelt hieronder de attracties die je zeker niet over wilt slaan tijdens een bezoekje aan de themaparken.

Magic Kingdom

Magic Kingdom is het park waar het bekende kasteel van Assepoester te vinden is. Naast de sprookjesachtige, typische Disney-sfeer die in het hele park hangt, is er gelukkig ook voor de thrillseekers genoeg te doen.

Splash Mountain

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐⭐⭐

Bijzonder: natte kleding is (bijna) gegarandeerd bij deze attractie. Dat maakt in Florida gelukkig niet echt uit, want je bent vaak binnen de kortste keren weer droog door de warmte. En de kans doorweekt te worden, maar de attractie zelf alleen maar spannender.



Space Mountain

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐

Bijzonder: deze attractie is volledig in het donker. In de achtbaan waan je je in de ruimte en dat gaat gepaard met de nodige abrupte bewegingen. Je wordt volledig door elkaar geschud, wat deze attractie alleen voor de echte daredevils maakt. Maar let op: in Walt Disney World is deze achtbaan een stuk minder heftig dan in Disneyland Paris. Zo bevat de Space Mountain hier geen loopings en je wordt niet afgeschoten. Goed om te weten!



Big Thunder Mountain

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐⭐

Bijzonder: de Big Thunder Mountain is een achtbaan met een aantal flinke drops. Ook deze achtbaan is een stuk minder intens dan de variant in Disneyland Paris, maar in verhouding met de Space Mountain is de Big Thunder Mountain een stuk geschikter voor kinderen.



Hollywood Studios

In het themapark Hollywood Studios waan je je in het Hollywood van de jaren 30. Dat merk je ook in de attracties, die vaak een knipoog naar het oude Hollywood bevatten. Al worden moderne films als Toy Story en Star Wars uiteraard ook niet vergeten, want deze films hebben in Hollywood Studios een volledig eigen gebied.

Tower of Terror

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐

Bijzonder: de Tower of Terror is een klassieker in Walt Disney World. Het oude hotel heeft veel verwijzingen naar The Twilight Zone, een televisieserie uit de jaren 50. Niet alleen de vrije val van de attractie is spannend, ook de rij voor de attractie is door het acteerwerk van de Disney-medewerkers al de moeite waard.



Rock ‘n Roller Coaster

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐

Bijzonder: de Rock ‘n’ Roller Coaster is de enige achtbaan in Walt Disney World met meerdere loopings. De muziek van rockgroep Aerosmith maakt van deze attractie een muzikaal feestje.



Slinky Dog

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐⭐⭐

Bijzonder: je vindt de Slinky Dog in het Toy Story-gedeelte van het park. Deze achtbaan is een feestje. Het is kleurrijk, niet tΓ© snel en daarmee zeker geschikt voor kinderen.



Star Wars: Rise of the Resistance

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐⭐⭐

Bijzonder: Star Wars: Rise of the Resistance is een attractie waar je oog in oog komt te staan met Stormtroopers. Deze intimiderende figuren zorgen voor een spannende, maar bijzondere ervaring die je niet snel zult vergeten.



EPCOT

In Disney park EPCOT loop je een rondje om de wereld aan de hand van verschillende paviljoens. In een paar minuten kom je langs onder andere Engeland, Canada, Duitsland en China met bijbehorende snacks en drankjes. Uitgegeten? Loop dan door naar de verschillende attracties die het park te bieden heeft.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐⭐

Bijzonder omdat: deze nieuwste attractie, die open is sinds 27 mei, is een waar spektakel. Met een achterwaartse lancering en een fantastisch samenspel van muziek en de achtbaan, is deze rit een ervaring die je nog niet eerder gehad hebt. En dat met de humor uit de Guardians of the Galaxy-films. De attractie heeft geen loopings en is daardoor zeker geschikt voor kinderen die van achtbanen houden.



Remy’s Ratatouille Adventure

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Bijzonder omdat: bij Remy’s Ratatouille Adventure krijg je een 3D-bril te leen, waarmee de attractie een andere dimensie krijgt. In dit verhaal ben je net zo klein als Remi, de blauwe rat uit Ratatouille. Tijdens de rit krijg je te maken met alles waar een kleine muis in een keuken zoal tegenaan loopt.



Animal Kingdom

Het park Animal Kingdom is een themapark en dierentuin in één. Ben je de attracties even zat? Verzeker jezelf dan van een plekje in de Kilimanjaro Safari en spot leeuwen, giraffes, neushoorns en flamingo’s.

Expedition Everest

Thrill-factor: πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐⭐

Bijzonder omdat: Expedition Everest is de enige achtbaan in het park Animal Kingdom. Bereid je voor op flinke snelheden, een stukje achteruit en een confrontatie met een yeti… als je durft.



Avatar Flight of Passage

Thrill-factor: πŸ”₯

Geschikt voor kinderen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Bijzonder omdat: Spannend is Avatar Flight of Passage niet, maar bijzonder is de attractie zeker wel. Je waant je in de magische en betoverende wereld van Pandora, bekend uit de Avatar-films. En niet alleen de attractie zelf is het bekijken waard, ook de hele omgeving en souvenirshop zijn een feestje om in rond te lopen.



