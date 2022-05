Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Efteling-gevoel’ in lange, maar goed doorlopende rijen Schiphol

Het is ook op Hemelvaartsdag druk op Schiphol. Reizigers met een Europese bestemming schatten hun wachttijd om de security te bereiken op ongeveer drie kwartier. Voor intercontinentale vluchten is dat wat korter. De rijen van vele honderden meters lang die reizigers door moeten om bij de security te komen, vinden zij goed doorlopen.

Een vrouw spreekt van een „Efteling-gevoel”. De ingang van vertrekhal 1 is dicht, in plaats daarvan moet iedereen bij de tweede hal naar binnen. Daarna leidt de rij voor mensen met een Europese bestemming over vele honderden meters terug tot vertrekhal 1 en tot nog een flink stuk daarbuiten in tenten. Vervolgens weer binnen moeten de reizigers een trap op en duurt het nog zo’n tien minuten voordat zij de security hebben bereikt. Daar laten ze hun handbagage controleren.



De rij voor intercontinentale vluchten staat achter de incheckbalies en lijkt ook lang, maar reizigers zeggen dat het ongeveer 10 minuten duurt om die door te komen. Bij de incheckbalies zelf is het niet overdreven vol. Het zuchten en de verbazing beginnen veelal als de rij voor de security in zicht komt. Om Schiphol te ontlasten, kiezen sommige reisbureaus en vliegmaatschappijen ervoor mensen niet vanaf Schiphol, maar een andere luchthaven te laten vertrekken.

Rij Schiphol ‘tot aan de snelweg’

KLM-medewerksters noemen de situatie op de luchthaven niet veel anders dan op andere dagen. Maar het drukste moment was wel al om 05.00 uur vanochtend. „Toen stond de rij tot aan de snelweg.” Ook zegt zij al een paar keer uitgescholden te zijn.



Verder ogen vakantiegangers rustig en voorbereid op de lange wachttijden, die al weken worden veroorzaakt door drukte en personeelstekorten. Tot aan de zomervakantie rekent Schiphol dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie. Toen moesten veel vluchten worden geannuleerd op de luchthaven.

Ook de Koninklijke Marechaussee vindt de situatie vergelijkbaar met die van de afgelopen dagen. Sinds zondagavond, toen de marechaussee moest ingrijpen tijdens een ‘dreigende situatie’ bij de beveiliging vanwege reizigers die hun vlucht dreigden te missen, zijn er volgens een woordvoerder geen gewelddadige incidenten meer geweest. „Misschien dat mensen een beetje aan de drukte gewend raken en er beter mee kunnen omgaan.”

