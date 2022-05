Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 trucjes om luxe op vakantie te gaan met een beperkt budget

Van heerlijke infinity pools tot drijvende ontbijtjes en van enorme badkuipen tot kamers met schitterende uitzichten… Instagram en TikTok staan vol met prijzige vakanties. We snappen dat je na maanden bikkelen op je werk ook wel luxe op vakantie wil gaan, maar dat je wellicht niet het budget hebt om in een vijfsterrenhotel te verblijven.

Daarom delen we in dit artikel zeven trucjes voor een vleugje luxe op vakantie met een beperkt budget, van goedkopere hotelkamers tot luxe activiteiten.

Luxe op vakantie met beperkt budget

De eerste tip die we je willen meegeven is dat luxe op vakantie gaan met een beperkt budget alleen mogelijk is als je prioriteiten stelt. Je zal moeten kiezen waar jij je geld aan wil uitgeven.

Zo heb je bijvoorbeeld meer geld over voor een luxe boottocht of elke dag lekker uit eten, als je bespaart op je accommodatie. Toch weten we ook dat een slecht hotel een grote invloed kan hebben op je gehele welverdiende vakantie.

Kies daarom de trucjes uit die bij jou en je voorkeuren passen.

Ga een dagje naar een resort

Oké, voor een hele week in een vijfsterren-resort heb je misschien geen geld, maar wist je dat je bij veel luxe hotels ook gewoon een dagje kunt vertoeven? Ideaal wat ons betreft. Dan kun je gewoon het land verkennen, maar ook een dagje ultiem relaxen.

Om een dag te mogen liggen bij het zwembad met een cocktail in je hand, betaal je geen honderden euro’s, wat het super budgetvriendelijk maakt. Dat je het resort ook een dagje kunt bezoeken, staat vaak nergens aangegeven, dus mail of bel even van tevoren of het een optie is.

Ga naar een fancy hotelbar voor een drankje

Een andere manier om je vakantie een luxe gevoel te geven, is door een fancy bar van bijvoorbeeld een hotel of op een rooftop te bezoeken. Cocktail erbij en het gevoel is compleet!

🍽 Ben je een foodie? Ga dan eens lunchen in een luxe restaurant. Dit is vaak een stuk goedkoper dan het diner, maar we beloven: net zo lekker.

Kies een minder populaire bestemming

Is een mooi hotel een must voor jou? Dan kun je natuurlijk op zoek naar goede deals online en is het sowieso slim om voor een boutique-hotel te gaan. Deze hotels zijn klein en geen onderdeel van een grote keten, maar soms net zo mooi met net zulke goede service.

Een andere manier om een goedkoper hotel te vinden, is door te kiezen voor een minder populaire bestemming. Het is heel menselijk om naar die ene plek te willen waarvan je op Instagram al tientallen plaatjes voorbij hebt zien komen, maar de wereld heeft zoveel meer te bieden.

Eerlijk toegegeven: je zal wat meer tijd moeten investeren in het vinden van een goede bestemming, maar dat verdien je er dubbel en dwars uit qua prijs.

Maak gebruik van punten en beloningen

Vlieg jij veel met dezelfde vliegtuigmaatschappij of verblijf jij vaak in dezelfde keten? Word dan lid van hun loyaliteitsprogramma waarbij je punten kunt sparen, die je vervolgens weer kunt uitgeven aan gratis nachten, vluchten of upgrades. (Bij KLM heb je bijvoorbeeld Flying Blue en bij Ryanair Vluchtcredit.)

Een nog betere manier om te sparen voor leuke deals, is bijvoorbeeld met Air Miles als je je boodschappen bij Albert Heijn haalt, en/of door een American Express creditcard te gebruiken.

Bezoek een spa (of creëer er zelf één)

Luxe voelen op vakantie zonder je budget te ruïneren, kan ook daar een spa in de buurt te bezoeken en bijvoorbeeld een massage te boeken. Wat is meer relaxend dan dat?

Daar ook geen ruimte voor in je budget of in je planning? Je kunt natuurlijk ook zelf voor een spa-ervaring zorgen door je favoriete douchespullen (bijvoorbeeld van Rituals), scrubs en maskers of een bath bomb (bijvoorbeeld van Lush) mee te nemen als je een bad hebt.

Bezoek een net geopend hotel

De full experience in een luxe hotel zonder de volle mep te betalen? Verblijf dan in een net geopend hotel, dat op dat moment niet alleen goedkoper is, maar vaak ook nog eens een leuke kortingsactie heeft. Google naar ‘New hotels 2022 + de locatie waar je wil verblijven’ en de kans is groot dat je met een beetje doorklikken zo een goede deal te pakken hebt.

Nog steeds te duur? Boek dan je laatste nacht of twee nachten op deze manier om je vakantie op een spectaculaire manier af te sluiten.

Kies voor een luxe kamer in een goedkoper hotel

Vaak kost de budgetkamer in een luxe hotel je al een rib uit je lijf. Een meer betaalbare optie, waarbij je vaak ook nog eens een mooiere kamer hebt, is door een luxe kamer in een goedkoper hotel te boeken.

Wil je meer over reizen lezen? Dat kan hier.