Zien! Dit zijn de accommodaties van Airbnb met de meeste likes in 2021

Ben jij regelmatig op zoek naar pareltjes van Airbnb als je wil reizen? Dan moet je dit artikel maar eens doornemen. De meest gelikete accommodaties van vorig jaar zijn nu namelijk op een rij gezet.

Het Instagram-account van Airbnb zelf is sowieso een bron van inspiratie voor velen voor reizen naar waar dan ook ter wereld. Van adembenemend uitzicht in Utah in Amerika tot een charmant uitziende, 18-eeuwse woonboerderij in Frankrijk, daar hebben we allemaal toch weleens zin in?

De ‘huizen’ van Airbnb met de meeste likes

Hier zijn een aantal van de meest populaire door gebruikers geschoten foto’s, van accommodaties van het afgelopen jaar. De foto’s zijn door Airbnb gepost tussen januari 2021 en afgelopen december en kregen de meeste likes. De foto’s die je ziet zijn overigens van de reizigers die de foto’s schoten of accommodaties zelf en kregen op de eigen kanalen niet per se de meeste likes.

1. Zion EcoCabin (Hildale, Utah, Verenigde Staten)

De meest gelikete foto op het account van de online marktplaats voor de verhuur en boeking van accommodaties draait volledig om het uitzicht: een adembenemend panorama van de Zion Mountains is genomen vanaf het verhoogde uitkijkpunt van dit bijzondere A-frame verblijf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2. Raven Rock Treehouse (Fletcher, North Carolina, Verenigde Staten)

Raven Rock Treehouse ligt genesteld tussen de bomen in de buurt van Raven Rock Cabin in een wildreservaat van 40 hectare, midden in de wildernis. De Host omschrijft Raven Rock Treehouse ook wel als ‘radicale off-grid therapie’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Crow’s Nest (Monte Rio, Californië, Verenigde Staten)

Het Crow’s Nest ligt hoog in de sequoia’s van Monte Rio en biedt een prachtig uitzicht op het oeroude bos dat het landgoed omringt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

4. The Kingdom A-frame (Burke, Vermont, Verenigde Staten)

Dit pittoreske A-frame verblijf is gebouwd in 1968 en ligt op enkele minuten afstand van de Kingdom Trails, Burke Mountain en Lake Willoughby.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5. The Woodlands House (Sandy, Oregon, Verenigde Staten)

The Woodlands House ligt op vijf hectare grond van een oud privébos en biedt twee buitenterrassen omringd door torenhoge pijnbomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog vijf Airbnb-pareltjes voor als je inspiratie om te reizen zoekt

6. Villa Amalfi (Tulum, Mexico)

Deze prachtige moderne villa wordt gekenmerkt door strakke lijnen, open ruimtes en enorme ramen die vanaf binnen het gevoel geven één met de natuur te zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

7. Mariner Boathouse (Belgrado, Servië)

Als zevende op de lijst staat dit prachtige boothuis, aangemeerd aan de samenvloeiing van de rivieren Sava en Donau in Belgrado.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

8. Maison Lafleur (Le Vignau, Frankrijk)

Omgeven door eeuwenoude eiken, dateert deze traditionele woonboerderij met houten frame uit de 18e eeuw. Een recente renovatie heeft moderne comfort toegevoegd, waaronder een verwarmd zwembad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

9. Hermosa Cabaña (Mineral del Chico, Hidalgo, Mexico)

Deze dubbelhoge en met hout afgewerkte hut wordt omgeven door bos en bomen en ligt dicht bij de bergdorpen Mineral del Chico en Mineral del Monte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

10. Historisch Pension en Tuinen (Marietta, Georgia, Verenigde Staten)

Geniet in de ochtend van een kopje koffie in de serre van het voormalige huis van twee gouverneurs van Georgia.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog geen genoeg van mooie plaatjes? Kijk dan naar deze bijzondere huizen ergens in de wereld.