Reizen blijft wereldwijd een probleem: weer duizenden vluchten geschrapt

De problemen met het internationale reizen houden deze week ook na het kerstweekend aan. Duizenden reizigers kregen te horen dat hun vliegreis vandaag niet doorgaat.

Luchtvaartmaatschappijen annuleren volgens cijfers van website FlightAware ruim 2000 vluchten. KLM heeft minder problemen.

Niet reizen betekende missen kerstvlucht

De afgelopen dagen waren al zo’n 8300 andere vluchten geschrapt in een van de drukste periodes van het jaar. Talloze mensen die wilden reizen, misten zo hun kerstvlucht. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven dat personeelstekorten zijn ontstaan nu de omikronvariant van het coronavirus wereldwijd snel om zich heen grijpt. Medewerkers raken besmet of zitten in quarantaine.

De problemen zijn ook na vandaag nog niet helemaal achter de rug. Er vallen morgen zeker 700 vluchten uit. De geannuleerde vluchten vormen een klein deel van het totale aantal wereldwijde vliegreizen per dag. Ze komen echter wel op een lastig moment. Veel mensen gaan aan het eind van het jaar op reis om vrienden en familie op te zoeken.

Voor zover bekend zijn vandaag geen vertrekkende vluchten geannuleerd van KLM, valt op te maken uit de website van Schiphol. Wel is een aantal vluchten met bestemming Amsterdam geannuleerd. Daarvan is de exacte reden niet bekend, benadrukt een zegsman van KLM.

Cruiseschepen worden in de gaten gehouden

Ook op zee zorgt verspreiding van het virus rond de feestdagen voor overlast. De Amerikaanse autoriteiten houden zo’n zestig cruiseschepen in de gaten vanwege uitbraken aan boord. De krant The Washington Post bericht dat sommige van de enorme vaartuigen, vanwege zorgen over het coronavirus, niet konden aanleggen op de Antilliaanse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao.

Het ging onder meer om het schip Carnival Freedom, dat niet naar Bonaire kon. Meerdere passagiers vertelden dat ze tijdens de kerstdagen de openbare plekken op het schip uit voorzorg zoveel mogelijk vermeden. Een vrouw aan boord vergeleek haar cruise tegenover The Washington Post met „rondvaren in een petrischaal”, een schaaltje waarin wetenschappers bacteriën kunnen kweken.

Reizen en de wirwar aan regels

Als het om reizen gaat werd vorige week duidelijk dat landen, ondanks de EU, eigen regels over reizen laten gelden. EU-landen die op eigen houtje extra voorwaarden stellen aan reizigers om hun land binnen te mogen, zetten het succes van het coronacertificaat op het spel, vinden kritische regeringsleiders. Voor dat gevaar hebben meerdere leiders volgens EU-bronnen gewaarschuwd op de EU-top in Brussel. Mikpunt zijn Italië en Portugal, die van gevaccineerde reizigers ook nog een recente negatieve PCR-test eisen bij aankomst.

Ook Griekenland speelt met die gedachte, maar volgens premier Kyriakos Mitsotakis ging het alleen om de kerstperiode. „Dan kan de verspreiding van de omikronvariant worden ingetoomd terwijl intussen steeds meer mensen beter beschermd kunnen worden met een herhalingsprik”, luidde zijn argument.