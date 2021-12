Originele citytrip tijdens de kerstdagen? Ontdekt kersthotspot Zagreb

Wil je een keer wat anders dan de kerstmarkt in Duitsland? Ga dan naar Zagreb! De kerstmarkt in de Kroatische hoofdstad is niet voor niets drie keer op rij uitgeroepen tot mooiste kerstmarkt van Europa. Metro maakte een trip naar Zagreb om de leukste plekjes van de stad te ontdekken.

Pleinen vol met versierde kerstbomen, levensgrote kerst-kunstwerken, lichtinstallaties, feestelijke fonteinen en romantische parken met gratis concerten. Tijdens de adventsperiode (van 27 november 2021 tot 7 januari 2022) wordt Zagreb omgetoverd tot een groot winterwonderland.

Hotspot tijdens kerst

In minder dan twee uur vlieg je vanaf Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven naar Zagreb. Zagreb heeft normaalgesproken best een rauw randje, maar tijdens de adventsperiode loop je door het decor van een kerstfilm. Met ongeveer 800.000 inwoners is Zagreb de grootste stad van Kroatië, toch kun je in het oude centrum bijna alles met de voet doen. Ook leuk; neem een keer de kabelbaan in Zagreb, die met een ritje van 64 seconden de allerkortste van de wereld is.

Goed, waar te beginnen? Vlakbij het treinstation ligt King Tomislav Square, een van de grootste pleinen van Zagreb, dat je herkent aan het lichtgele kunstpaviljoen. Tijdens de adventsperiode staat op dit plein de grootste kerstboom van Zagreb. Vanuit hier loop je in een paar minuten naar Zrinjevac Parc, de meest romantische plek van de stad. Alle bomen zijn voorzien van sfeervolle verlichting, net zoals de chapel op Zrinjevac Square, waar in december dagelijks gratis concerten worden gegeven. Van klassieke muziek en jazz tot popmuziek. Zo waren wij bij een verrassend concert van Matija Cvek, die je een beetje kunt vergelijken met de Kroatische Nielson.

Ontdek vele kerstversieringen, de Fuliranje én fijn eten in Zagreb

Met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 5 graden is het niet bepaald warm in Zagreb. Maar net op het moment dat je koude handen krijgt, is er altijd wel een kraampje in de buurt waar je warme choco of een van de vele ‘spiced wines’, ook wel bekend als glühwein, kunt proeven. Of neem een zakje met gepofte kastanjes. Drink je liever ergens binnen een warme chocolademelk? Wandel dan even door naar het Instagram-waardige Cafe Bar Finjak voor een over the top kerstbeleving en de lekkerste warme chocomelk van de stad.

Met een kwartiertje lopen ben je bij St. Mark’s Square (ook wel San Marco-plein genoemd) met de St. Mark Church. De kerk wordt door sommige toeristen vanwege de bijzondere architectuur ook wel de Lego-kerk genoemd. Vanaf hier wandel je in een paar minuten door naar Plato Gradec, een soort doolhof met meer dan vijftig versierde en verlichte kerstbomen. Tussendoor zijn er grote kunstobjecten, fotohokjes en schommels geplaatst, waar je uiteraard een leuke kerstfoto voor thuis kunt maken.

Proef sowieso Štrukli en spiced rum op de Fuliranje. Dat zijn namelijk, volgens Kroaten, de twee hoogtepunten van Zagreb Advent. Je kunt lang zoeken naar de Nederlandse vertaling van ‘Fuliranje’, maar die is er niet. Volgens onze gids betekent het zoiets als ‘flirten’, dus mocht je nog iemand zoeken om te zoenen onder de mistletoe, dan weet je waar je naar toe moet. De toegang is gratis en er zijn verschillende restaurants waar je traditionele drankjes en hapjes kunt proeven, zoals de bekende Štrukli (een kaasgerecht). Verder zijn er photobooths en optredens van djs en artiesten. De Fuliranje wordt dit jaar gehouden bij het Esplanade Hotel, dat zijn deuren in 1925 opende. Vele passagiers van de beroemde Orient Express-trein brachten dit hotel een bezoekje. Het 5-sterrenhotel is nog steeds een bekende hotspot voor inwoners van Zagreb en in het bijbehorende restaurant eet je de lekkerste Štrukli van Zagreb.

Musea, terrassen en natuur

Beetje klaar met al dat kerstgedoe? Ook dan is er nog genoeg te doen in Zagreb. Zo zijn er meer dan zestig verschillende musea. In het Museum of Broken Relationships vind je allerlei objecten, zoals een trouwjurk, afgeknipte dreadlock, en hondenspeeltjes, die stuk voor stuk het bizarre, verdrietige of herkenbare verhaal vertellen van verbroken relaties tussen stellen of familieleden. Een andere tip is het Zagreb City Museum, dat gevestigd is in een 17e-eeuws klooster, waar je alles leert over de geschiedenis van de stad. Of wat dacht je van het Museum of Hangovers?

In Zagreb leven de mensen graag buiten en ook in de winter zijn de (verwarmde) terrassen gewoon open. Leuke tentjes om te lunchen of koffie te drinken zijn: Melt – Gelato & Brunch Bar, Program Bar en Potter Caffé. Die laatste is vooral leuk voor Harry Potter-fans, daar staat de tovenaar namelijk centraal.

Oh, en houd je ogen goed open, want als je goed kijkt, kun je vanaf de noordkant van Zagreb de 1000 meter hoge besneeuwde bergtop van de Medvednica al zien. Ski-liefhebbers opgelet, want vanaf januari kun je hier ook skiën.

Kleurcode geel: hoe zit het met covid?

We hebben natuurlijk ook nog te maken met het coronavirus. Daar heb je niet heel veel last van. Eigenlijk kan alles in Zagreb, maar op openbare plekken en in het openbaar vervoer moet je een mondkapje dragen. Winkels zijn veelal open tot 21.00 uur en de meeste horeca sluit om 00.00 uur. Op een enkele plek moet je je QR-code laten zien, dus het is wel handig om die paraat te hebben. Verder dien je van tevoren een inreisformulier in te vullen.