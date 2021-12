Na Omikron wacht kabinet nog op Europa met advies over reizen

Het kabinet wil eerst met Europese landen overleggen om te komen tot het eventuele aanscherpen van adviezen over reizen. Dit ondanks een oproep van het RIVM. Voor 60-plussers klinkt wel een oproep om maar niet meer op reis te gaan nu de Omikron-coronavariant huishoudt. Maar die komt niet van het demissionaire kabinet.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert onder meer om alle reizigers, dus ook gevaccineerden, zich te laten testen voordat ze naar Nederland reizen. Ook adviseert het een quarantaineplicht voor ongevaccineerde reizigers van buiten de EU.

Geen lappendeken als het om reizen gaat

Zorgminister Hugo de Jonge wil eerst met andere Europese landen overleggen, om zo „een lappendeken aan maatregelen te voorkomen”. Het kabinet vroeg het RIVM om advies nadat de Omikron-variant werd ontdekt op een vlucht vanuit Zuid-Afrika.

Volgens het RIVM zouden alle reizigers een negatieve PCR-test moeten overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Als dat niet kan, dan zou een negatieve PCR-test die maximaal 72 uur oud is of een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud volstaan. Ook adviseert het Rijksinstituut dat iedereen een zelftest doet op de dag van aankomst en vijf dagen later een test bij de GGD.

Gisteren werd een update over de coronacijfers gegeven:



Er zijn in de afgelopen week 155.152 mensen positief getest en 1.996 mensen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 367 op de IC. Er zijn 367 mensen overleden. ➡️ https://t.co/QeEp2FjNjg pic.twitter.com/6LUmEmK8oe — RIVM (@rivm) November 30, 2021

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat hiermee een eerste stap is gezet en dat Nederland de adviezen onder de aandacht gaat brengen bij andere EU-lidstaten. „Nederland kan hierin niet alleen optrekken, maar we nemen hiermee wel het initiatief.” Hij benadrukt dat er momenteel al strenge regels gelden voor reizen vanuit zuidelijk Afrika, zoals een dubbele testverplichting en een quarantaineplicht van minstens vijf dagen.

WHO: 60-plussers moeten niet op reis gaan

Mensen boven de 60 zouden hun reisplannen maar even in de koelkast moeten zetten. Dit om niet te worden blootgesteld aan de risico’s die de Omikron-variant met zich meebrengt, stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gisteravond. Die herhaalt wel dat algemene reisverboden niet zinvol zijn om de verspreiding van het al dan niet gemuteerde virus tegen te houden.

De WHO heeft Omikron als zorgelijk en risicovol aangemerkt. Na de ontdekking in Zuid-Afrika vorige week is de variant over de hele wereld opgedoken. Inmiddels hebben 56 landen reismaatregelen genomen in een poging Omikron-import te vertragen.



WHO advice for international travel in relation to the new #COVID19 variant, Omicron https://t.co/OeF5vZHPZ9 pic.twitter.com/rKVgNAIypF — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 1, 2021

‘Minder risico bij voorlopig even niet reizen’

In navolging van virologen en andere wetenschappers stelt de WHO dat de variant zeker tot meer besmettingen in Europa en elders gaat leiden. Mensen met aandoeningen waardoor ze grote risico’s lopen bij een coronabesmetting zoals hartkwalen, kanker en diabetes en ook 60-plussers doen er daarom goed aan voorlopig niet te reizen. De Wereldgezondheidsorganisatie is in afwachting van meer duidelijkheid over de gevolgen en het gevaar van de nieuwe variant.

De WHO raadt overheden aan goed te kijken naar het screenen, testen en isoleren van vliegtuigpassagiers. Wees bij het nemen van maatregelen „kalm, gecoördineerd en coherent”, is het advies.

Gisteren werd bekend dat de toerismesector wereldwijd nog altijd zwaar lijdt onder de coronapandemie. Dit jaar liep de sector door minder vakanties zo’n 1,77 biljoen euro mis.