Toerismesector voelt pandemie ook in 2021: corona kost bijna 2 biljoen euro

Ook afgelopen jaar konden we door het coronavirus een stuk minder op vakantie. Dat kost de toerismesector een flinke duit: wereldwijd maar liefst 1,77 biljoen euro.

Het bedrag met inkomsten die de sector is misgelopen, is vergelijkbaar met vorig jaar. In 2020 liep de sector zo’n 2 biljoen dollar mis, zegt de toerismeorganisatie van de Verenigde Naties UNWTO.

Toerismesector fragiel

Het toerisme wereldwijd herstelt volgens UNWTO langzaam en is fragiel. Met een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen lijkt het er ook niet op dat de sector snel gaat herstellen. Zeker nu ook nog de nieuwe Omicron-variant is opgedoken. Daarvan is nog niet bekend hoeveel schade die gaat opleveren.

Voor wie hoopte er in 2022 lekker veel op uit te kunnen, is er helaas slecht nieuws. De vooruitzichten voor 2022 lijken weinig hoopvol, zegt de organisatie. De vraag van UNWTO-topman Zurab Pololikashvili aan landen is om samen te werken en de protocollen en maatregelen op elkaar af te stemmen. Volgens hem zijn toeristen nu vaak in de war en weten ze niet hoe ze moeten reizen.

Ondanks pandemie wel gereisd

Afgelopen zomerseizoen hebben we als Europeanen wel aardig wat tripjes afgelegd. Toch verschilt het tempo van het herstel van de toerismesector sterk met andere delen van de wereld. Dat komt door verschillende inreisbeperkingen, vaccinatiegraden en het vertrouwen van reizigers, zegt UNWTO.

Op het moment houden volgens de VN-organisatie nog 46 landen, goed voor 21 procent van alle bestemmingen wereldwijd, hun grenzen volledig gesloten voor toeristen. Nog eens 55 landen houden hun grenzen deels dicht voor buitenlandse bezoekers.

Inreisbeperkingen en maatregelen

Slechts vier landen in de wereld hebben werkelijk alle aan het coronavirus gerelateerde beperkingen opgeheven: Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Mexico.

Mocht je in de komende weken toch besluiten weg te gaan, check dan goed naar de inreisbeperkingen per land. Controleer altijd of je volgens de lokale autoriteiten welkom bent, of je in quarantaine moet en wat je moet doen voor je het land in kwestie in mag. Controleer ook of je reisverzekering eventuele extra kosten dekt.