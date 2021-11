Werken in het buitenland: deze landen zijn favoriet

Werken in de zon aan de Spaanse kust, of juist ergens in de bergen in Oostenrijk: het is een bijna volmaakt beeld. Even aan het Nederlandse weer ontsnappen, in een (zonnig) Europees land overwinteren en een tijd werken in het buitenland. Steeds meer mensen overwegen zo’n worktation en het is zeker niet moeilijk te zien waarom. Maar de vraag blijft: voor welk land kies je? Uit onderzoek van Columbus Travel is een top vijftien gekomen.

Een worktation kun je doen om verschillende redenen. Even behoefte aan iets nieuws, bijvoorbeeld, of juist omdat je een soort ‘pauze’ wil inlassen van je dagelijkse leven. Om welke reden dan ook: in het onderzoek van Columbus Travel geeft 61 procent van de ondervraagden aan dat ze in 2022 op worktation willen.



Favoriete landen voor een worktation

Europa viert hoogtij als het gaat om de populairste worktation-landen. En Spanje loopt ver aan kop: 37 procent van de Nederlanders zou zo hun koffers pakken om daar een aantal maanden te verblijven. Italiƫ staat op nummer twee, maar wel met een flink verschil: 25 procent van de respondenten gaat het liefst naar dat land. Ook een opvallende topper: Costa Rica. Die plek is bijna even populair als Frankrijk, maar een heel stuk kleiner (en verder weg).

Verder scoren ook verre landen als Zuid-Afrika, Australiƫ en de Verenigde Staten goed. Nieuw-Zeeland heeft dan weer geen plek in de top 10 bemachtigd.

Andere populaire landen zijn: IndonesiĆ«, Thailand, Noorwegen, Zwitserland en Duitsland. En als we dan op reis gaan, doen we dat het liefst een of twee maanden, Ć³f een of twee weken. Juist een langere tijd, van drie maanden of meer, is ook populair onder de respondenten.



Zo kies je het juiste land om een paar maanden te werken

Vooral nu we weer meer moeten thuiswerken, is het logisch dat je uitgekeken raakt op je keukentafel of je bij elkaar geraapte kantoor thuis. Voor veel mensen die een paar maanden in het buitenland willen werken, is ‘nieuwe plekken ontdekken’ dan ook de voornaamste reden om weg te gaan. Op plek twee en drie staan respectievelijk het verbeteren van de levenskwaliteit en het ontmoeten van nieuwe mensen. Daarnaast is ook het besparen van kosten een belangrijk punt: in veel landen zoals bijvoorbeeld Spanje en Costa Rica betaal je minder voor eten en vaak ook minder voor een woning.

Maar hoe kies je dan naar welk land je gaat? Alleen de cuisine is niet genoeg. Respondenten van het onderzoek kijken vooral naar het klimaat, de kwaliteit van de internetverbinding en hoe de toegang tot de natuur is. Het klimaat is waarschijnlijk de reden waarom Spanje op Ć©Ć©n en Duitsland op nummer vijftien staat: in Spanje is het vele malen zonniger dan Nederland, en Duitsland heeft vergelijkbaar weer. Voor dertig procent van de respondenten is ook het woningaanbod en de kosten voor levensonderhoud van doorslaggevend belang. Een kwart noemt het culturele en culinaire aanbod ter plekke als cruciaal.

Ben je nu helemaal overtuigd om op worktation te gaan?Ā Metro‘s Judith deed dat ook en vertrok voor een paar weken naar Portugal, om daar te leven als digital nomad.Ā Zij vertelt een paar van de do’s en don’ts.