Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wehkamp neemt verantwoordelijkheid, maakt retourneren minder vanzelfsprekend

Bedrijven die toekomstbestendig zijn, denken niet alléén (meer) in eigen belang. Winst is niet de enige drijfveer, iets bijdragen aan de samenleving gaat namelijk veel verder dan dat. Het aanbieden van producten die verantwoord en duurzaam zijn, is daar een voorbeeld van. Maar ook mensen wijzen op het belang van duurzaamheid is een taak die vele ondernemingen serieus nemen, Wehkamp is een pionier op dit gebied. Wehkamp maakt retouren namelijk minder vanzelfsprekend.

Waarom zij dit gaan doen? We leggen het je uit.

De winst voorbij

De afgelopen jaren heeft het online winkelen een ware vlucht genomen. De focus van de retail verlegde zich van de winkelstraat naar het wereldwijde web. Iets wat de omzet en het marktaandeel van Wehkamp ten goede is gekomen. Zij fungeren voor vele gezinnen als hét online warenhuis. Maar waar mensen vroeger een drempel voelden om terug te gaan naar een fysiek warenhuis om producten te retourneren, is dit bij online bestellen anders gebleken.

Anonimiteit

Door de anonimiteit van online bestellen en het enorme aanbod, bestellen mensen zonder hier goed over na te denken. Wehkamp zag dat een relatief kleine groep mensen disproportioneel veel producten ongeopend of juist gebruikt terugstuurde. Aangezien dit kosteloos mogelijk was, was er geen enkele drempel om dit niet te doen. Dit zorgde voor een gevoel van onbehagen bij het bedrijf, want duurzaam is dit gedrag allerminst.

De oplossing

Om mensen enerzijds toch van goede service te blijven voorzien – maar ook een drempel op te werpen om gedachteloos te bestellen en te retourneren – brengt Wehkamp als eerste 0,50 cent in rekening bij ieder item dat geretourneerd wordt. Geen bedrag waar zij dikke winst op maken, maar puur bedoeld als bewustwording voor de klant. De reacties? Die zijn verrassend positief! 85 procent van de ondervraagden vindt het een goede zaak dat klanten op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. De verwachting is dan ook dat vele bedrijven zullen volgen.

Kortom, de economie lijkt te veranderen. Van een complete focus op winst en omzet, verlegt dit zich steeds meer naar een bijdrage leveren aan mondiale uitdagingen zoals klimaatopwarming en duurzaamheid. Door hier als pionier op te treden neemt Wehkamp verantwoordelijkheid.