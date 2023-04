Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunstgras wint terrein als populair alternatief voor natuurlijk gras, dit zijn de voordelen

Kunstgras wint de laatste jaren steeds meer terrein als alternatief voor natuurlijk gras. Het heeft dan ook vele voordelen en daarom wordt het vaker gebruikt in tuinen, bij sportverenigingen en openbare ruimtes, zoals bijvoorbeeld de bekende Cruyff Courts. Graag zetten wij alle voordelen hieronder op een rijtje.

Doe er je voordeel mee!

De voordelen van kunstgras

Weinig onderhoud nodig

Een van de grootste voordelen van kunstgras is dat het weinig onderhoud vereist. In tegenstelling tot natuurlijk gras hoeft kunstgras niet gemaaid, gezaaid, besproeid of bemest te worden. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar ook water en meststoffen, wat uiteindelijk dus weer goed is voor het milieu.

Het gras is echt groener bij…

Het grastapijt blijft het hele jaar door groen, ongeacht het weer of de hoeveelheid zonlicht. Dit betekent dat je dus geen last hebt van bruine plekken of kale plekken. Kunstgras behoudt zijn kleur en textuur, zelfs na jaren gebruik.

Duurzame keus

Kunstgras gaat veel langer mee dan natuurlijk gras. Het is namelijk bestand tegen slijtage en kan zelfs worden gebruikt op plekken waar veel mensen lopen/rennen, zoals op sportvelden en in speeltuinen.

Veilig voor mens en dier

Kunstgras is gemaakt van materialen die veilig zijn voor mens en dier. Het bevat geen schadelijke chemicaliën of pesticiden, die wel vaak worden gebruikt bij de teelt van natuurlijk gras.

Besparen op water

Kunstgras heeft geen water nodig om te groeien of gezond te blijven, wat betekent dat je veel water kunt besparen. Dit is vooral belangrijk in droge gebieden of gebieden waar water schaars is. Door kunstgras te gebruiken, kun je ook zeker jouw waterrekening zo laag mogelijk houden en bijdragen aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen.

Allergievriendelijk

Natuurlijk gras kan bij veel mensen allergische reacties veroorzaken, zoals hooikoorts. Dit komt doordat het gras pollen bevat, welke allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen die hier gevoelig voor zijn. Kunstgras bevat deze pollen niet en is daarom een goede keus voor mensen die te maken hebben met deze vervelende bijkomstigheid van natuurlijk gras.

Ideaal voor sportvelden

Kunstgras is een ideale keuze voor sportvelden, omdat het bestand is tegen intensief gebruik en slijtage. Dit betekent dat sportteams het hele jaar door kunnen trainen en spelen, ongeacht het weer of de weersomstandigheden. Bovendien biedt kunstgras een consistent en vlak oppervlak, wat helpt blessures te voorkomen en de prestaties van de spelers te verbeteren.