Gin-liefhebbers opgelet: deze ‘Flora Adora experience’ wil je niet missen

Hendrick’s Gin bracht op 1 maart een nieuwe gin uit: Flora Adora. Speciaal daarom wordt er komend Paasweekend een speciale Flora Adora Experience georganiseerd in de ‘What Is Happening Here Gallery’ in Amsterdam.

Het idee voor de nieuwe Flora Adora gin ontstond in de tuinen van het Hendrick’s Gin Palace in het Schotse kustdorpje Girvan. Master distilleerder Lesley Gracie raakte geïnspireerd door de bloesem aan de bomen en besloot om de bloemige tonen terug te laten komen in haar nieuwste limited edition gin.

Bloemetjes en bijtjes

Flora Adora brengt het kruidige van de originele Hendrick’s Gin samen met de aroma’s uit de Schotse bloementuin. Distilleerder Lesley Gracie vertelt hier zelf over: „Het is zo ontspannend om te kijken naar de bijen en vlinders die driftig bezig zijn in onze tuinen. Fascinerend dat ze sommige planten wel bezoeken en andere juist niet. Sommige bloemen ruiken aanlokkelijker. Die bloemen heb ik gebruikt voor de botanische blend van Hendrick’s Flora Adora.”

Om de lancering van Flora Adora te vieren, is er tijdens het Paasweekend (8, 9 en 10 april) van alles te beleven, proeven en zien bij de What Is Happening Here Gallery (Reguliersdwarsstraat 73, Amsterdam, op zaterdag en zondag van 14.00-20.00 uur en maandag van 14.00-18.00 uur). Daarnaast serveren onderstaande cocktailbars in Amsterdam het gehele weekend een speciaal menu.

Flora Adora stijl

De cocktailbars die dit weekend een speciaal menu serveren, zijn:

Bar Feijoa, Vijzelstraat 39, 1017 HE Amsterdam

Flying Dutchmen Cocktails, Singel 460, 1017 AW Amsterdam

Bar Dó, Vijzelgracht 35, 1017 HN Amsterdam

Freddy’s Bar, Nieuwe Doelenstraat 2-14, 1012 AC Amsterdam

Door 74, Reguliersdwarsstraat 74, 1017 BN Amsterdam

Law & Order Bar, Voetboogstraat 4, 1012 XL Amsterdam

Duke of Tokyo, Reguliersdwarsstraat 37, 1017 BK Amsterdam

Het kan druk worden tijdens het Paasweekend, dus reserveren is handig!