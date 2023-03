Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Week Zonder Vlees: plantaardig eten is nu makkelijker (en lekkerder) dan ooit

Van 6 tot en met 12 maart is het de Nationale Week Zonder Vlees. Dat betekent dat Nederlanders massaal worden opgeroepen om een week (of langer) geen vlees en zuivel te eten. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens erg lekker voor jezelf. Bovendien wordt het steeds makkelijker (en lekkerder) om voor plantaardig eten te gaan.

Het is geen geheim dat vlees en zuivel eten een behoorlijk effect heeft op het milieu en het welzijn van dieren. Plantaardig eten is dan een mooi alternatief. Het beschermt natuurlijke hulpbronnen, helpt dieren een beter leven te geven en is ook nog eens voedzaam. Kijk maar eens naar de bekende Beyond Burgers van Beyond Meat, die een rijke bron van eiwitten zijn en geen cholesterol bevatten.

Positieve impact plantaardig eten

Wie denkt dat een week zonder vlees weinig effect heeft, heeft het mis. Zeven dagen lang geen vlees en zuivel eten, zorgt voor 18 procent minder watergebruik en 41 procent minder broeikasgasuitstoot, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Vaker plantaardig eten kiezen, heeft een nog grotere impact: volgens World Animal Protection zorgen plantaardige burgers ervoor dat zo’n 250.000 dieren per jaar gered worden.

Plantaardige kipproducten

Kortom: vaker plantaardig eten is de moeite waard. Gelukkig is er steeds meer te kiezen als het om plantaardige producten gaat. En ook op smaak en kwaliteit hoef je niet in te leveren. Beyond Meat komt nu met een plantaardig Chicken-Style assortiment: de gloednieuwe Beyond Burger Chicken-Style, Beyond Schnitzel en Beyond Tenders. Zo heb je de knapperige buitenkant en malse binnenkant, maar dan helemaal plantaardig.

Het fijne van de Chicken-Style producten is dat ze overal mee te combineren zijn. Ga voor een klassieke AVG, een simpele burger of voedzame poké bowl. En wat dacht je van lekkere Griekse pitabroodjes met Beyond Tenders? Dit recept wil je uitproberen in de Week Zonder Vlees én daarna, let maar op.

Recept: Griekse Pita met Beyond Tenders

Ingrediënten voor 4 personen

Voor de pita’s:

● 4 pita’s

● 2 pakken Beyond Tenders

● ¼ komkommer

● Cherry tomaten

● Kalamata olijven

● Gehakte Romeinse sla

● (veganistische) feta

Voor de Tzatziki:

● 3/4 geraspte komkommer

● 300 ml (veganistische) Griekse yoghurt

● 1 eetlepels extra vergine olijfolie (optioneel)

● 1 eetlepels gehakte verse dille

● 1 eetlepel citroensap

● 1 middelgroot teentje knoflook

● ½ theelepel fijn zeezout, wat peper

Voorbereiding:

1. Bereid de tzatziki: knijp het vocht uit de geraspte komkommer. Doe de komkommer en Griekse yoghurt in een grote mengkom en voeg knoflook, dille, zout, peper, citroensap en olijfolie toe. Roer goed door elkaar.

2. Snijd de pita’s open en vul ze met de gesneden Romeinse sla, de kerstomaatjes, de olijven en de komkommer.

3. Bereid Beyond Tenders: verwarm 12 minuten in een voorverwarmde oven (220°C) of 10 minuten in een voorverwarmde airfryer (180°C).

4. Snijd de tenders doormidden en leg ze op de groenten. Doe er wat tzatziki en wat verkruimelde feta overheen.

Kijk voor meer recepten en plantaardige producten op de website van Beyond Meat.

In samenwerking met Beyond Meat