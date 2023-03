Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwste trend GPS telefoonhorloges voor kinderen: hoe werkt het en wat heb ik er als ouder aan?

De laatste paar jaar zie je ze steeds meer in het straatbeeld verschijnen. Kinderen die tegen hun horloge aan het praten zijn met papa of mama. Het doet soms denken aan de jaren ’90-serie Knight Rider, Daarin praat de hoofdrolspeler, David Hasselhoff, op afstand met zijn artificiële intelligente auto ‘KIT’ via zijn horloge.

Destijds pure fictie maar tegenwoordig standaard uitrusting van schoolgaande kinderen. Maar hoe werkt deze techniek nu eigenlijk helemaal en hoe veilig is het?

GPS horloge voor contact met ouders

Een GPS horloge voor kinderen werkt vaak in combinatie met een app die ouders op hun mobiele telefoon installeren. Het horloge stuurt informatie over de status en GPS positie door aan deze app. Ouders kunnen via de app realtime deze gegevens bekijken. Om data door te sturen naar deze ouder app wordt er gebruik gemaakt van het mobiele GSM netwerk. In het GPS horloge zit daarom een kleine simkaart waardoor het werkt als een mobiele telefoon. Hierdoor is het voor het GPS horloge mogelijk om waar dan ook in Europa positiegegevens uit te wisselen en (SOS) telefoongesprekken te voeren en zelfs te chatten.

Voor jonge ouders lijkt dit een bijzonder handige uitvinding. Hoe vaak komt het namelijk voor dat je bij school staat en vervolgens je kind toch bij een vriendje of vriendinnetje gaat spelen. Of wanneer in de avond het eten op tafel staat maar je kind in geen velden of wegen te bekennen is, waardoor de zoektocht door de wijk gestart moet worden. Daarnaast is het een fijn hulpmiddel om je kinderen eerder zelfstandig buiten te laten spelen of zelfstandig naar school te laten gaan.

Veiligheid van het GPS horloge

Maar hoe veilig is zo’n GPS horloge kind eigenlijk? De afgelopen jaren heeft de consumentenbond met regelmaat producenten en handelaren van dit soort GPS horloges aangesproken omdat de privacyrichtlijnen of beveiliging van de software niet op orde zijn. Helaas zijn er ook vandaag de dag nog steeds veel goedkope (import) GPS horloges op de markt. Deze handelaren hebben vaak schimmige privacyvoorwaarden ‘en beloven’ dat de data niet misbruikt zal worden. Mede gezien de recente discussies over de mogelijke Chinese invloed op data uit TikTok is dit geen wenselijke situatie. Temeer omdat data uit de apps en GPS horloges veel meer privacygevoelige informatie bevat.

Heb je dus interesse in een GPS horloge voor je kind? Vraag dan altijd goed bij de verkoper door waar jouw data en de data van je kind naar toe gaat, wie erbij kunnen komen en waarvoor het nog meer gebruikt gaat worden, zoals het gericht pushen van advertenties.

Anonieme bellers geblokkeerd

In Nederland is het bedrijf One2track momenteel dé marktleider als het gaat om het ontwikkelen en produceren van GPS horloges voor kinderen. Met meer dan 120.000 actieve gebruikers beheersen zij het grootste deel van de markt. One2track heeft haar eigen unieke GPS systeem ontwikkeld en dat naadloos weten te integreren op het telecomnetwerk. Hierdoor is de data-uitwisseling tussen app en horloge maximaal beveiligd, is diefstal en misbruik van de simkaart onmogelijk gemaakt én wordt er actief gemonitord dat onbekende en anonieme bellers worden geblokkeerd.

Fabrikant One2track gaat in haar nieuwe assortiment GPS horloges, Connect NEO en Connect Up, nu zelfs een stapje verder en voegt ook de functie videobellen toe. Hierdoor wordt het als ouder mogelijk om het gezicht en de omgeving van het kind te zien. Dat communiceert een stuk makkelijker dan alleen een telefoongesprek. In de praktijk ziet One2track dat opa’s en oma’s en andere familieleden ook worden toegevoegd als videocontact. Kinderen die via hun horloge videobellen met ouders en familie, dat hadden zelfs de producenten van Knight Rider in de jaren 90 nog niet voorzien.