Alles wat je moet weten voordat je een schutting koopt

Ben je van plan om een nieuwe schutting te plaatsen of een oude schutting te vervangen? Het is natuurlijk leuk om een nieuwe schutting uit te zoeken. Maar behalve dat je moet nadenken over de kleur en de stijl zijn er nog een aantal zaken waarbij je stil moet staan.

Weet jij bijvoorbeeld de regels over de hoogte van een schutting en wat voor schutting het meest stormbestendig is? Alles wat je moet weten over je schutting lees je hieronder.

Wettelijke hoogte schutting

Om direct met de schutting in huis te vallen: er zijn geen directe regels over de maximale hoogte van een schutting, dit kan per gemeente verschillen. Ook hangt het af van de omgeving en locatie. Bij huizen met grote stukken grond of boerderijen worden er vaak geen regels gehanteerd. Bij huizen in woonwijken is dit wel het geval, voornamelijk als het gaat om een gedeelde erfgrens. In Nederland wordt in de meeste gevallen een maximale hoogte van twee meter aangehouden, achter het huis en aan de zijkant het huis. Bij het plaatsen van een schutting zijn er wel enkele regels waar je je aan moet houden. Zo mag de schutting geen blokkade zijn voor het verkeer en mag het geen uitzicht belemmeren.

Maximale hoogte schutting voor het huis

Aan de voorkant van je huis mag je een schutting plaatsen van maximaal een meter hoog, dan hoef je geen vergunning aan te vragen. Dat mag tot aan de zogeheten voorgevelrooilijn. Dit is een denkbeeldige lijn waarmee de voorgevel van de woning wordt aangegeven. Het is belangrijk om deze regels na te leven, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor je buren. Overleg van tevoren altijd de plannen over het plaatsen van een schutting om problemen te voorkomen.

Heb ik een vergunning voor een schutting nodig?

In de meeste gevallen heb je geen vergunning nodig voor het plaatsen van een schutting, mits je je aan de wettelijke regels houdt. Wil je een schutting plaatsen achter je huis hoger dan 2 meter? Of voor je huis hoger dan 1 meter? Dan moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Regels van een schutting plaatsen

Voordat je een schutting gaat plaatsen moet je weten waar precies de erfafscheiding is. Dit is opgenomen in een notariële akte via het kadaster. Als je hier niet uitkomt kun je ook contact opnemen met het kadaster. Twijfel je? Vraag het dan voor de zekerheid altijd even na bij de gemeente.

Schutting plaatsen op eigen grond

Wanneer je een schutting wil plaatsen op eigen grond zijn de kosten hiervoor voor jezelf. Wel zul je je moeten houden aan de wettelijke regels, zoals de hoogte. En is het onderhoud van de schutting ook volledig voor jezelf, van beide kanten. Officieel heb je geen toestemming nodig van de buren, aangezien het op eigen grond is. Wel is het altijd een goed idee om het te overleggen met ze, mocht de schutting hun uitzicht belemmeren. Wel zo fijn om de goede buren relatie te behouden. Beter een goede buur dan een verre vriend, toch?

Schutting plaatsen samen met de buren

Grenst je erfafscheiding aan die van je buren? Dan is het een goed idee om samen een schutting te kopen. Dit scheelt namelijk behoorlijk in de kosten, aangezien je deze deelt. Schuttingen zijn verkrijgbaar in vele soorten en maten. Samen zullen jullie het overeen moeten worden welke schutting er komt te staan. Jullie zijn als buren samen verantwoordelijk voor de schutting, hier valt de bouw en het onderhoud ook onder. Maak goede afspraken hierover. Dit kunnen jullie samen doen of schakel hulp in van een bemiddelaar.

Schutting op de grond van de buren

Staat er een schutting op de grond van de buren? En zou je graag aan jouw zijde van de schutting iets willen veranderen? Bijvoorbeeld verven, boren of er planten tegenaan laten groeien? Vraag hier dan altijd toestemming voor. Mag je van de buren de schutting niet bewerken en kijk je liever niet tegen de huidige schutting aan? Dan kun je er voor kiezen om zelf een schutting of een heg te plaatsen op jouw eigen grond.

Onder welke verzekering valt de schutting?

Alle vastzittende tuinonderdelen vallen onder je opstalverzekering, dus ook je schutting. Een opstalverzekering moet je verplicht afsluiten bij een hypotheek. Een stormschade valt altijd onder het eigen risico. Per verzekeraar verschilt de hoogte van het eigen risico.

Heb je een huurwoning? Dan beschikt de verhuurder over een opstalverzekering. In dit geval geef je de schade door aan de verhuurder. De verhuurder is namelijk verantwoordelijk voor de opstal van de woning en zal de schade melden bij de verzekeraar.

Officieel spreken we van een storm vanaf windkracht 9. Maar voor een vergoeding van een stormschade houden verzekeraars windkracht 7 aan. Aangezien deze windkracht ook al aardig wat schade kan aanrichten. Is er minder wind maar heb je alsnog schade hierdoor aan je schutting? Dan wordt de schade helaas niet vergoed.

Wat te doen bij stormschade?

Het is natuurlijk erg vervelend als je schutting schade heeft na een storm. Verzekeraars willen graag bewijs van de schade voordat ze het gaan vergoeden. Onderneem zo snel mogelijk actie door de volgende punten uit te voeren:

– Noteer de datum en het tijdstip. En wordt namelijk bij het KNMI gecheckt of er op dat moment sprake was van een storm.

– Maak duidelijke foto’s van de schade.

– Noteer de gegevens van de schutting. Zoals de lengte, hoogte, het materiaal, het aantal palen en eventueel overige informatie.

– Noteer de aankoopdatum en kosten van de schutting.

Stormschade aan een gedeelde schutting

Heb je schade aan een schutting die ook eigendom is van je buren? Dan zullen jullie beide de schade moeten melden bij jullie eigen verzekeraar. Je zult vervolgens de helft van de schade vergoed krijgen. Wel geldt hierbij het eigen risico die ervan af gaat.

Welke schutting is stormbestendig?

Naast dat je een schutting wilt die er mooi uitziet, wil je ook dat de schutting stevig is en tegen een stootje kan. Er zijn twee soorten schuttingen: open- en dichte schuttingen.

Bij een open schutting overlappen de lamellen elkaar maar zijn niet volledig gesloten. Zo zit er nog ruimte tussen de lamellen die zorgen voor een doorkijk. Het voordeel van deze schuttingen is dat ze wind doorlaten en daardoor de kans kleiner is dat de schutting omwaait. Het nadeel van deze schutting is dat het minder privacy geeft vanwege de kleine doorkijk.

Een dichte schutting is, zoals de naam al zegt, volledig gesloten. Dit heeft als voordeel dat de schutting veel privacy biedt in je tuin. Het nadeel daarentegen is dat de schutting veel wind vangt, aangezien het er niet doorheen kan. Heb je een dichte schutting? Verklein de kans dat de schutting omwaait door stormankers te bevestigen. Ook zijn hoge schuttingen vatbaarder voor stevige wind dan lage schuttingen.

Sterk en stijlvol: een hout beton schutting

Hout beton schuttingen zijn op dit moment erg populair. En dat is begrijpelijk, want naast dat deze schutting er stijlvol uitziet is hij ook nog vele malen steviger dan een standaard houten schutting. Dat komt omdat de houten schutting op een betonnen balk staat. Het meest kwetsbare gedeelte van een schutting is de onderkant. De onderkant is in dit geval nu van beton en staat stevig in de grond. Ook staat het hout hierdoor niet in contact met een vochtige grond, wat verkleuring en houtrot tegengaat.

Wil je een nieuwe schutting aanschaffen? Er zijn vele schuttingen verkrijgbaar in vele soorten materialen en maten. Bedenk je goed wat je wensen zijn qua stijl maar ook qua onderhoud en duurzaamheid.

Hoe hoog schutting boven de grond plaatsen?

Ga je een houten schuttingen plaatsen zonder betonnen ombouw? Zorg er dan alsnog voor dat het hout niet direct in contact staat met de grond. Plaats de schutting ongeveer 10 cm boven de grond tussen de schuttingpalen. Op deze manier blijft het hout langer mooi en verleng je de levensduur.

Is een schutting verplicht?

Het is niet verplicht om een schutting te nemen, dit mag je zelf bepalen. Veel mensen kiezen er wel voor om meer privacy in de tuin te creëren. Willen jouw buren een schutting plaatsen maar jij niet? Dan mogen de buren de schutting niet zomaar plaatsen op de erfgrens zonder jouw toestemming.

Wees je dus bewust van alle achterliggende informatie voordat je een schutting gaat plaatsen. In de meeste gevallen kun je zonder problemen een schutting plaatsen, maar er zitten hier en daar belangrijke regels aan vast. Houd je te allen tijde aan de maximale hoogte van twee meter achter het huis en één meter voor het huis. In het geval je afwijkende afmetingen wil dien je een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Overleg altijd met je buren als je een schutting wil plaatsen of wil vervangen. In de meeste gevallen wordt er een passende oplossing gevonden en kan ieder zonder problemen genieten van hun tuin met een prachtige schutting.