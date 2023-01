Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 verrassende manieren om de natuur op te zoeken in de stad

Als je het over goede voornemens hebt: wie fitter en vrolijker door het leven wil gaan, doet er goed aan om regelmatig tijd door te brengen in de natuur. Maar wat als je in een stad woont, heb je dan nog steeds toegang tot de voordelen van de natuur? Het antwoord: jazeker, je moet alleen even weten waar te zoeken!

IVN Natuureducatie meldt dat ruim de helft van de Nederlanders vaker de natuur in wil. Dat is niet voor niets; volgens Brits onderzoek zorgt minstens twee uur per week in de natuur doorbrengen voor een betere gezondheid én een betere gemoedstoestand. Een natuurlijke omgeving heeft merkbare positieve effecten op je brein: het bevordert ontspanning, creativiteit, concentratie en je stemming.

Natuur in de stad

Ook als je in de stad woont, is de natuur dichterbij dan je denkt. Seedlip, ’s werelds eerste gedistilleerde alcoholvrije spirit, heeft al lang door dat al het moois (en lekkers) in de natuur te vinden is. We gingen op Seedlip Urban Safari in Amsterdam en ontdekten de beste manieren om van de natuur te genieten in de stad. Komen ze!

1. Ontdek de parken in je stad

Wie denkt dat de steden in Nederland weinig te bieden hebben op het gebied van natuur, heeft het mis. Amsterdam is een van de groenste hoofdsteden van Europa. Ook steden als Enschede, Eindhoven en Breda scoren goed op Europees niveau. Dat heeft gedeeltelijk te maken met de parken in deze steden. Je fietst misschien wel eens door een park of gaat er in de zomer op het gras liggen, maar er is nog veel meer te beleven in je favoriete stadspark.

Verschillende soorten bomen, bloemen, dieren, beekjes, meren of vijvers; je kunt er van alles ontdekken. De kans is groot dat je het park nog niet in z’n geheel ervaren hebt. En dat terwijl het een mooie en rustgevende plek is om te vertoeven. Of je nu zelf gaat wandelen, een picknick plant met vrienden of op date gaat; meer tijd doorbrengen in het park is altijd een goed idee.

2. Drink de natuur

De natuur opzoeken betekent niet alleen fysiek naar buiten gaan, maar ook: kies voor natuurlijke ingrediënten. Alle smaken van Seedlip zijn aanwezig in de natuur en dat proef je. De spirits bevatten geen suiker of zoetstoffen, maar wel heerlijke kruidige combinaties als pimentbessen en kardemom. Dat je bij een alcoholvrij drankje niet hoeft in te leveren op smaak, is duidelijk. Er zijn heerlijke cocktails te maken met Seedlip, die getest (en goedgekeurd!) zijn door de redactie.

Je kunt zelf de lekkerste Seedlip-cocktails mixen, maar Amsterdammers kunnen zich ook laten verrassen door professionals. Zo proefden we de verschillende smaken van Seedlip in bijzondere cocktails bij Bar Vesper. Een absolute aanrader voor iedereen die een vleugje natuur wil drinken.

3. Natuurlijke gerechten

Er is niet voor niets steeds meer aandacht voor zo natuurlijk mogelijk eten. Het is gezonder, smaakvoller, lekkerder (als je het ons vraagt) en beter voor het milieu. Je kunt zelf voor natuurlijke ingrediënten kiezen in de keuken, maar je kunt jezelf ook trakteren op een diner in een groen restaurant.

Seedlip nam ons mee naar groen Michelinster-restaurant Bolenius. Het restaurant kweekt zijn groenten in eigen tuin (midden op de Amsterdamse Zuidas!) en staat hoog aangeprezen als beste groentenrestaurant. Wie het beste van de natuur wil proeven, zit in een groen restaurant helemaal goed.

4. Houd je eigen moestuin bij

Wie groene vingers heeft, kan zelf aan de slag. Gebruik je balkon, dakterras of tuin om je favoriete groenten en fruit te kweken. Als je niet genoeg plek hebt hiervoor, maar wel graag een moestuin wil, kun je in de stad eens kijken of er een buurtmoestuintje is. Vaak delen buren een stukje grond of kun je voor een paar euro per maand een moestuintje huren. Zeg nu zelf: je avondeten smaakt nóg lekkerder als je weet dat je die tomaten of sperziebonen uit eigen tuin komen, toch?

5. Breng de natuur naar binnen

Als je niet (vaak) de natuur in kan, dan breng je de natuur toch gewoon in huis? Planten brengen een hoop gezondheidsvoordelen met zich mee. Verschillende planten zorgen voor minder stress, een schonere lucht, betere nachtrust, goede concentratie en een beter humeur. Tijd om (nog) meer planten in huis te halen, dus! Zet ze voor een optimaal effect niet alleen in je woonkamer, maar ook in je slaapkamer, werkkamer en keuken.

