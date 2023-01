Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De meest voorkomende soorten leningen in Nederland op een rij

In Nederland zijn er verschillende soorten leningen waar mensen gebruik van kunnen maken, afhankelijk van hun specifieke situatie en financieel doel.

Hieronder lees je de meest voorkomende soorten lening aanvragen.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening afsluiten kun je doen zonder dat je een specifiek doel hoeft op te geven. Hierdoor is deze lening flexibel en geschikt voor allerlei doeleinden, zoals het betalen van rekeningen, het financieren van een verbouwing of het kopen van een auto.

Doorlopend krediet

Dit is een soort van flexibele lening waarbij je een kredietlimiet krijgt waarmee je geld kunt lenen wanneer je dat nodig hebt. Het rentetarief is vaak hoger dan bij een persoonlijke lening, maar je betaalt alleen rente over het gedeelte dat je daadwerkelijk gebruikt.

Hypothecaire lening

Dit is een lening waarmee je een huis kunt kopen of verbouwen. De lening wordt gesecureerd door de hypotheek op het huis. Dus als je de lening niet terugbetaalt, kan de bank het huis verkopen om de schuld te verhalen.

Studielening

Dit is een specifieke lening voor studenten die geld nodig hebben om hun studie te financieren. Deze leningen worden vaak verstrekt door de overheid en hebben gunstige voorwaarden, zoals lage rentetarieven en een lange aflosperiode.

Doorlopend krediet bij een creditcard

Dit is een lening waarbij je geld kunt lenen met een creditcard. Hierbij betaal je rente over het gedeelte dat je daadwerkelijk leent en het rentetarief is vaak hoger dan bij andere soorten leningen.

Het is belangrijk om te onthouden dat elk soort lening zijn eigen voor- en nadelen heeft en dat het verstandig is om een financieel adviseur te raadplegen voordat je een lening afsluit. Bovendien is het verstandig om de voorwaarden van elke lening zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat je je aanmeldt bij een kredietverstrekker.