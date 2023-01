Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunststof of aluminium kozijnen, wat is de beste keuze?

Bij nieuwe kozijnen voor ramen of deuren bestellen, is er de keus uit kunststof, aluminium en hout. Wat is de beste keus?

Isoleren is een actueel onderwerp en met de subsidies voor hr++ glas en triple glas kan dit een interessant moment zijn om de kozijnen te vervangen. De meeste winst van normale kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met HR++ glas of triple glas zit hem echter niet in de subsidie maar in de besparing op stookkosten. Bij kozijnen vervangen is er de keus uit kunststof, aluminium of houten kozijnen. De voor- en nadelen worden in dit artikel besproken. Met name de keurmerken en isolatiewaardes zijn belangrijk om op te letten.

Isolatiewaarde van kunststof en aluminium kozijnen

Kunststof kozijnen en aluminium kozijnen zijn vergelijkbaar in isolatiewaarde en isoleren in de regel beter dan houten kozijnen. Per ontwerp van een aluminium of kunststof kozijn kan de isolatiewaarde verschillen. Dit heeft met de dikte van materialen en aanwezige luchtkamers te maken. Uiteraard heeft de keuze in glas ook een groot effect op de isolatiewaarde. De isolatiewaarde van kozijnen kan afgelezen worden aan de U-waarde. Hoe lager deze waarde, des te beter isoleert het kozijn. Bij triple glas is een U-waarde voor het kozijn van 1.3 of lager beter omdat dit condens helpt voorkomen. Eén van de voorwaarden voor subsidie op triple glas, is dat deze in een isolerend kozijn wordt geplaatst.

Wat zijn de voor- en nadelen van kunststof en aluminium kozijnen?

Aluminium kozijnen zijn meestal minder isolerend dan kunststof kozijnen. Ook de prijzen voor aluminium zijn hoger dan voor kunststof en hout. Daartegenover staat wel een zeer lange levensduur. Kunststof kozijnen hebben als voordeel de hogere isolatiewaarde. De isolatie werkt bovendien niet alleen om warmte binnen te houden. Ook geluid van buiten kan gedempt worden door de kozijnen. Wat zijn het nadeel van kunststof kozijnen? Er mag niet geboord worden in kunststof kozijnen.

Wat is goedkoper kunststof of aluminium kozijnen?

Aluminium is wat duurder in aanschaf, maar heeft minder onderhoud nodig dan kunststof. Dit kan handig zijn bij moeilijk bereikbare plaatsen, zoals op een verdieping. Uiteindelijk zal de prijs van kunststof en aluminium kozijnen met name bepaald worden door keuzes in glassoort, afwerking en formaat. Kozijnen met openslaande ramen of kozijnen met ventilatierooster zijn duurder dan eenvoudige kozijnen zonder deze opties.

Waarop letten bij kozijnen kopen?

Bij kunststof kozijnen kopen is het belangrijkste om het formaat goed op te meten. Kunststof en aluminium kozijnen kunnen in theorie na fabricage niet in formaat aangepast worden. Een meetfout zorgt ervoor dat de kozijnen opnieuw gemaakt moeten worden.

Keurmerken

Let bij aanschaf van kozijnen op het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Let bij houten kozijnen kopen op het FSC en PEFC keurmerk, dit geeft aan dat het hout uit duurzaam bosbeheer afkomstig is. Bij aluminium geeft keurmerk DUBOkeur aan dat de kozijnen voor 90 procent uit gerecycled aluminium gemaakt zijn. Het VMRG-keurmerk geeft aan dat het kozijn uitgerust is met een thermische onderbreking om warmteverlies te voorkomen. Op kunststof kozijnen kan het VKG-keurmerk staan. Ook dit is een aanduiding voor duurzaamheid.

Hang- en sluitwerk

Nieuwe kozijnen met openslaande ramen hebben scharnieren en raamsluitingen. Ook op deze onderdelen is het SKG-keurmerk van toepassing. SKG, Stichting Kwaliteit Gevelbouw, geeft de duurzaamheid en sterkte aan. De sterren achter de letters SKG geven aan hoe goed een product beschermt tegen inbraak.

Deuren en schuifpuien

Bij ramen en kozijnen vervangen kan ook aan deuren en schuifpuien gedacht worden. Ook deze producten zijn van kunststof en aluminium verkrijgbaar. Bij kunststof deuren en schuifpuien aanschaffen is wederom het SKG en Politie Keurmerk Veilig Wonen belangrijk om op te letten.

