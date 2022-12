Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo leer je reanimeren (gewoon vanaf de bank)

Elke seconde telt als iemand een hartstilstand krijgt, dus is het belangrijk dat je snel begint met reanimeren. Geen idee hoe je dat doet? Je leert het nu in slechts 2 uur en hoeft er de deur niet eens voor uit. Levens redden was nog nooit zo makkelijk!

Heleen Lameijer denkt nog regelmatig aan een patiënt die zij en haar collega’s zo moeilijk konden laten gaan. Een man in de bloei van zijn leven die in de kroeg een hartinfarct kreeg en het niet redde. Of hij nog had geleefd als iemand hem had gereanimeerd? Dat durft de arts, die op de spoedeisende hulp werkt, niet te beweren. “Maar zijn overlevingskansen waren een stuk groter geweest.”

Grotere overlevingskans

Het is die patiënt die ervoor zorgde dat ze een online reanimatiecursus opzette. Lameijer wil iedereen leren reanimeren, zodat de overlevingskansen van nog veel meer mensen groter worden. Want: de eerste 5 minuten zijn cruciaal.

Bij Just, de zorgverzekering ‘zonder gedoe’, vinden ze het net als Lameijer belangrijk dat meer mensen weten wat ze moeten doen als ze in een reanimatiesituatie terechtkomen. En als klant van Just volg je de cursus reanimeren van Lameijer dus helemaal gratis.

Bang iets verkeerd te doen

Want iedereen kan het, dat reanimeren, ook al lijkt het soms spannend. Dat had Lameijer zelf overigens ook na haar eerste reanimatiecursus. “Ik was bang dat er iemand zou neervallen en ik in actie moest komen. Maar na mijn eerste reanimatie dacht ik: wat ben ik blij dat ik iets kon doen! Mensen zijn soms bang dat ze een verkeerde stap zetten, maar het enige wat je verkeerd kunt doen, is helemaal niets doen.”

We zetten even wat cijfers voor je op een rij. Jaarlijks vinden er ongeveer 8000 reanimaties buiten het ziekenhuis plaats. In driekwart van de gevallen wordt er door omstanders gereanimeerd. Direct reanimeren vergroot de kans op overleven tot wel vijf keer. Op het moment dat je een AED gebruikt, vergroot je die kans tot vijftien keer.”

Doodgaan is erger

“In mijn cursus leer je onder meer hoe je een reanimatiesetting herkent en eventueel voorkomt, hoe je 112 belt, hoe de AED werkt, hoe je mond-op-mondbeademing en hartmassage toepast en welke vervolgstappen je kunt nemen”, vertelt Lameijer. “Kennis is macht en geeft je zelfvertrouwen. Als je daardoor alleen al de angst om te beginnen kunt wegnemen, sta je met 1-0 voor.”

Lameijer begon ooit met een cursus op Instagram, waarna ze die cursus professionaliseerde. “Ik kon daardoor alle antwoorden op de vragen die ik eerder had gekregen hierin meenemen. Zoals bijvoorbeeld wanneer je 112 belt – liever een keer te veel dan te weinig! – en of je altijd mond-op-mondbeademing moet toepassen.”

Dat laatste hoeft bij volwassenen niet altijd als je dat echt niet wilt of kunt, zolang je maar wel met hartmassage begint. “Mensen zijn soms bang om dan ribben te breken”, zegt Lameijer. “Maar ik zeg altijd: als iemand doodgaat is dat een stuk erger dan een paar gebroken ribben.”

Angst wegnemen

Als je de cursus volgt en je daardoor het zelfvertrouwen krijgt om in actie te komen, kun je levens redden. Of er in elk geval een bijdrage aan leveren. Want, zoals Lameijer zegt: “Er is ook iemand nodig die 112 belt of de AED haalt.” De cursus van Lameijer is via Just nog een jaar lang terug te kijken, zodat je bepaalde modules – of de hele cursus – nog een keer kunt herhalen. “Dat is het voordeel van online leren. Je kunt zelfs je kennis opnieuw toetsen. Vanuit het toilet, je luie stoel of op vakantie.”

De vraag die weleens wordt opgeworpen: kun je leren reanimeren als je alleen een digitale cursus volgt? Een terechte vraag, vindt Lameijer. “Er is nog geen goed onderzoek gedaan waarin e-cursussen worden vergeleken met fysieke lessen waarbij je oefent op een pop. Mijn hypothese is dat beide manieren kunnen werken, omdat ze allebei de angst om iets te doen wegnemen.”

Schuldgevoel blijft knagen

Wat ze wel weet, is dat mensen er later meer last van hebben als ze niets hebben gedaan dan wanneer ze hebben gehandeld. “Uit onderzoek blijkt dat het schuldgevoel blijft knagen. Mensen die in elk geval iets hebben gedaan, kunnen het voorval beter loslaten.”

Lameijer hoopt op zo veel mogelijk animo om te leren reanimeren. “Zodat mijn collega’s en ik niet meer hoeven mee te maken dat iemand doodgaat, omdat niemand wist hoe hij moest reanimeren…”

