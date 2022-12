Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chefkok London Loy tipt: de lekkerste gerechten voor je kerstdiner

Heerlijk eten, lekkere cocktails en goed gezelschap; wat is er fijner dan met kerst met z’n allen aan een versierde tafel te zitten voor een uitgebreid kerstdiner? Als je op zoek bent naar het ideale menu, kun je die zoektocht staken. Chefkok Londen Loy deelt originele gerechten die je kerstdiner naar een hoger niveau tillen.

London Loy en BACARDÍ komen samen met het inspiratieplatform The Table of Ocho. Hier vind je alle nodige inspiratie voor een geslaagd kerstdiner: van heerlijke gerechten en cocktails tot de styling en afspeellijst.

Kerstdiner menu

Wie voor een origineel kerstdiner wil gaan, zit goed bij The Table of Ocho. Traditionele gerechten worden ingeruild voor een verrassend en kleurrijk menu. „De gerechten zijn geïnspireerd op de Caribische keuken en zijn perfect te combineren met de warme tonen van BACARDÍ Ocho rum”, aldus London Loy. „Het is soulfood, maar dan op een sophisticated manier.”

Dat London de juiste kok voor een kleurrijk menu is, moge duidelijk zijn. Hij werd bekend door zijn deelname aan het kookprogramma Topchef Academy en verschijnt nu nog steeds regelmatig op de buis. Hij maakt de lekkerste gerechten bij Koffietijd, maar is nu ook te zien bij Expeditie Robinson, waar zijn medekandidaten dolgelukkig zijn met het eten dat hij bereidt – en dat met weinig ingrediënten – op de eilanden van Maleisië. Qua creativiteit zit het dus wel goed bij deze chefkok.

Rumcocktails met BACARDÍ Reserva Ocho

De tv-kok creëerde acht gerechten, die allemaal goed gepaard kunnen worden met de lekkerste cocktails. Ideaal voor een feestelijke gelegenheid, dus. Dit past helemaal bij de geschiedenis van de Bacardí-familie. Zij nodigden vroeger geregeld hun vrienden en buren uit in hun landhuis voor extravagante diners.

Daar dronken ze BACARDÍ Ocho, die tot eind vorige eeuw zelfs exclusief door de familie werd gedronken. Inmiddels mogen wij er ook van genieten, bijvoorbeeld in feestelijke cocktails. Wat dacht je van de Ocho Negra met gembersiroop? Of de Ocho Fashioned, Ocho Daiquiri of El Presidente? De rum staat bekend om zijn diepe, gelaagde en zachte smaak, die goed met andere dranken én gerechten te combineren is.

Originele recepten voor kerstdiner

Wat betreft de gerechten: daar ben je de hele avond wel zoet mee. London maakte een gevarieerd menu, dus er is voor ieder wat wils. Ga voor de rode mul ceviche (met een papaya-twist!), maïssoep of ananassalade als voorgerecht. De sterren van de show? De heerlijke bruschetta met rode bietensalade, Surinaamse kousenband met geprakte banaan en een tropische combinatie van kip, cassave, aubergine en snijboon.

De nagerechten zijn de ultieme kers op de taart (ha!). Het gerecht met dulce de leche en nectarines belooft een zoete en frisse combinatie te zijn. En het beste wordt uiteraard voor het laatst bewaard. Dit recept van London wil je zeker niet overslaan: de limoen eksi koekoe, oftewel een Caribische cake (die nóg lekkerder is in combinatie met een BACARDÍ Ocho Puro-cocktail).

Alle recepten voor de gerechten en cocktails zijn terug te lezen op het platform The Table of Ocho. Hier vind je alle nodige inspiratie voor een geslaagd kerstdiner: naast de recepten worden er ook onder andere tafelstylingtips, trends voor de mooiste outfits en een kant-en-klare-afspeellijst gedeeld. Handig, toch?