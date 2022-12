Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 tips voor het inrichten van een moderne en stijlvolle keuken

Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden bij het inrichten van je keuken, zodat het niet alleen mooi oogt, maar ook praktisch is.

In dit artikel krijg je acht tips voor het inrichten van een moderne en stijlvolle keuken.

Kookplaat met afzuiging

Wellicht was er toen de huidige keuken werd geplaatst nog geen mogelijkheid voor het installeren van een kookplaat met afzuiging, maar tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor deze fijne optie. Je kunt op deze manier namelijk afscheid nemen van die grote wand afzuigkap. Naast dat deze veel ruimte inneemt en lawaai maakt, is de kwaliteit van afzuiging ook discutabel te noemen. Afzuiging direct bij de bron is een veel praktischere en mooiere oplossing.

Werkblad

Keukens zijn er in allerlei soorten en maten, maar het werkblad is een onderdeel waarvan je natuurlijk vaak veel gebruik maakt. Een werkblad van natuursteen of composiet is erg mooi en geeft meteen een luxueuze uitstraling. Het is echter wel belangrijk om het werkblad goed te onderhouden, zodat het er altijd mooi uit blijft zien. Zorg ervoor dat je groente, vlees, vis en dergelijke altijd snijdt op een daarvoor bestemde snijplank. Snijd nooit direct op het werkblad zelf om krassen en andere beschadigingen te voorkomen.

Quooker-kraan

Een andere luxe toevoeging aan je keuken is een spoelbak met Quooker-kraan. Een Quooker is een kokend waterkraan waarmee je direct kokend water uit de kraan kunt tappen. Deze kraan is erg handig en maakt het koken een stuk makkelijker. Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt en je kunt direct aan de slag. Maak je de Quooker-set compleet met een extra reservoir: de Quooker Cube. Hierdoor levert je kraan ook koel bruisend (prik) en gefilterd water.

Greeploze kasten en lades

Het is tegenwoordig mogelijk om je complete keuken greeploos te maken. Greeploze kasten en lades zijn erg mooi en ogen strak en modern. Je opent de kasten en lades door er tegenaan te duwen.

Koffiemachine

Als je een echte koffie liefhebber bent, is een koffiemachine wellicht iets voor jou. Er zijn tegenwoordig allerlei verschillende soorten koffiemachines met allerlei extra opties. Wil je een ‘ouderwets’ koffiezetapparaat met filterzakjes? Of ga je toch voor een uitgebreidere bonenmachine?

Wijnklimaatkast

Als je van wijn houdt, is een wijnklimaatkast een aanrader. Zo’n kast zorgt ervoor dat je wijn op de juiste temperatuur wordt bewaard. Daarnaast is het ook nog eens een echte eyecatcher in je keuken.

Keukenapparatuur

We kunnen natuurlijk niet om keukenapparatuur heen. Tegenwoordig is er ontzettend veel keukengerei op de markt. Kies je voor kookpotten van RVS, of ga je voor pannen van emaille? Ga je voor een magnetron of een heteluchtoven? Welke afwasmachine kies je? Er is ontzettend veel keus. Bedenk van tevoren welke apparaten je wilt en ga hier vervolgens mee aan de slag. Denk ook aan de kleurstelling die je wilt. Indien je een strakke uitstraling wilt is het wel belangrijk om alle apparatuur in dezelfde kleur aan te schaffen.

Kleur en verlichting

Om het geheel af te maken, is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken naar de kleur en verlichting van je keuken. Wil je een lichte en rustige uitstraling, of juist een stoere en robuuste keuken? Ga je voor een donkere of juist een lichte kleur? Kies je voor inbouwverlichting of juist losse lampen? Er zijn verschillende soorten verlichting die je kunt toepassen in je keuken. Denk bijvoorbeeld aan spots en plafondlampen. Het is belangrijk om je keuken goed te verlichten, want je wilt natuurlijk niet in het donker moeten koken.

