Autowegen en fietspaden ‘gevaarlijker’ dan voor de pandemie

We ervaren autowegen en fietspaden als gevaarlijker dan vóór de pandemie, blijkt uit onderzoek van Interpolis. Gedragen we ons anders in het verkeer dan voor de coronacrisis of heeft het een andere reden?

Thuiswerken was een hele tijd de norm en het woon-werkverkeer lag tijdens de pandemie maandenlang zo goed als stil. Intussen zijn we alweer helemaal gewend aan filerijden en drukke fietspaden, hoewel dat wel per dag verschilt. Want ook het thuiswerken blijft populair.

Terug in oude routine

Zowel ondernemers als werknemers werken nog steeds het liefst een aantal dagen per week thuis. Uit het onderzoek van Interpolis naar de verkeersveiligheid na de pandemie blijkt dat 36 procent van de werknemers volledig of deels thuiswerkt. Van de ondernemers is dit 67 procent.

Toch zegt 50 procent van de werknemers en de meerderheid van de ondernemers grotendeels wel weer terug te zijn in de oude woon-werkroutine van voor de coronapandemie. Uit het onderzoek blijkt dat de auto weer vaker wordt gebruikt om naar werk te komen dan tijdens de coronapandemie. De meeste werkenden – een op de tien – zitten wel liever alleen in de auto dan samen met anderen.

Onderweg online vergaderen

Een overblijfsel uit de coronaperiode: het online vergaderen. Werkenden blijken dat nog steeds te doen. Het komt vaak voor dat zij onderweg vergaderen: in de auto, op de fiets of in het openbaar vervoer. De werknemers en ondernemers die zo nu en dan in de auto deelnemen aan een online vergadering doen dat via videobellen. Daardoor is opletten in het verkeer lastiger en daarmee het risico op verkeersongevallen groter.

Onoplettendheid is ook een van de redenen die in het onderzoek worden genoemd, als mensen wordt gevraagd waardoor ze autowegen en fietspaden als gevaarlijker ervaren. Ook e-bikes en toegenomen agressie in het verkeer zouden voor een onveiliger gevoel zorgen. Mensen vinden niet dat zij zichzelf anders gedragen in het verkeer dan tijdens of voor de pandemie.

Afspraken in mobiliteitsplan

Het is volgens Interpolis, juist nu het weer drukker is op de weg, belangrijk dat er tussen werkgevers en werknemers afspraken worden vastgelegd over veilig deelnemen aan het verkeer. Het gebeurt nog lang niet altijd dat verkeersveiligheid een aandachtspunt is.

Ook slechts een klein deel van de ondernemers hanteert een mobiliteitsbeleid, komt naar voren in de Interpolis BedrijvenMonitor. Een mobiliteitsplan is een goede manier om afspraken vast te leggen. Hierin kunnen afspraken staan over mobielvrij rijden, een autoverzekering afsluiten en online vergaderingen blokkeren wanneer iemand onderweg is.