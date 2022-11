Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb je een vergunning nodig voor een dakraam?

Ben je van plan een dakraam te plaatsen? Met een dakraam breng je extra licht en lucht in een ruimte, waardoor je een donkere, bedompte ruimte zoals een zolderkamer eenvoudig omtovert tot een werk-, hobby- of kinderkamer.

Het plaatsen van een dakraam valt onder het aanpassen van een woning. Soms is daar een vergunning van de gemeente voor nodig. Voordat je een dakvenster wilt (laten) plaatsen is het dus verstandig eerst na te gaan of je hier al dan niet een omgevingsvergunning voor nodig hebt. In dit artikel lees je uit wanneer je een vergunning nodig hebt voor een dakraam, hoe je deze aanvraagt en hoe lang een aanvraag duurt.

Om de meest prangende vraag te beantwoorden: in de meeste gevallen mag een dakraam vergunningsvrij geplaatst worden. Woon je in een beschermd stads- of dorpsgezicht of in een monument? Dan moet je altijd een vergunning aanvragen. Woon je daar niet, dan bestaat er een eenvoudig stappenplan om te zien of je een vergunning nodig hebt voor een dakraam.

Stappenplan bij de vraag ‘heb je een vergunning nodig?’

Steekt het dakraam minder dan zestig centimeter uit het dakoppervlak en ligt het meer dan vijftig centimeter van de dakrand? Dan heb je geen vergunning nodig. Ligt het op minder dan vijftig centimeter van de dakraam en / of steekt het meer dan zestig centimeter uit het dakoppervlak? Dan wordt dit vaak gezien als dakkapel in plaats van een dakraam en moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Plaats je het dakraam op een plat dak? Dan heb je geen vergunning nodig. Dat geldt ook voor een dakvenster dat in een achterdak wordt geplaatst.

Plaats je het dakraam in een zij-dakvlak? Dan moet je wel een omgevingsvergunning aanvragen.

Plaats je een dakraam in een voor-dakvlak en steekt de constructie van het raam boven het dakvlak uit? Dan heb je een vergunning nodig. Steekt het niet uit dan mag je zonder vergunning bouwen.

Waar vraag je een vergunning aan?

Soms heb je dus een vergunning nodig voor het plaatsen van een dakraam. Deze vergunning vraag je aan via de gemeente. Hoe de aanvraag precies verloopt kan verschillen per gemeente, maar meestal dien je de aanvraag ofwel digitaal in, of via een papieren formulier. De meeste gemeenten rekenen kosten (leges) voor de aanvraag. Hoeveel deze bedragen hangt af van de gemeente.

Na het indienen van de aanvraag zet de gemeente deze openbaar, bijvoorbeeld op de website en in de krant. Omwonenden hebben dan de gelegenheid op hierop te reageren in een zienswijze.

De gemeente bekijkt of het verzoek bij het bestemmingsplan van de gemeente past, of de aanvraag voldoet aan de regels van het Bouwbesluit en of het past bij de welstandsregels (heeft het bijvoorbeeld de vorm en kleur die bij deze regels past).

Hoe lang duurt het aanvragen van een vergunning?

De gemeente moet meestal binnen acht weken beslissen. Beslist de gemeente dat je een vergunning krijgt, dan wordt dit openbaar gemaakt in de krant en op de website van de gemeente.

(in samenwerking met Velux)