Verbouwing duurder dan gedacht; hoe financier je dat?

Vol enthousiasme heb je verbouwingsplannen gemaakt en de aannemer is ingeschakeld om de klus te klaren. Maar dan blijkt halverwege ineens dat de bouwkosten hoger uit te vallen dan gedacht. Hoe financier je dan die extra kosten?

Vallen de kosten van de verbouwing hoger uit dan je verwachtte? Ga dan eerst na of er nog genoeg op je spaarrekening staat. Dat is de voordeligste manier om de extra kosten te financieren, want je spaart de kosten van een hypotheek of een lening uit. Zorg er wel voor dat je geld achter de hand houdt voor onverwachte uitgaven, zoals een reparatie aan je auto of een nieuwe wasmachine.

Hypotheek verhogen…

Heb je onvoldoende spaargeld, dan kun je voor de financiering je hypotheek verhogen. Je profiteert dan van een wat lagere rente en kunt wellicht kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek. Dat betekent lage maandlasten. Maar als je een hypotheek afsluit, krijg je bijkomende kosten voor taxatie, hypotheekadvies en notaris. Bij een hoog hypotheekbedrag vormt dat een relatief klein deel van de totale uitgaven. Maar voor jouw extra verbouwingskosten heb je misschien niet zo’n hoog bedrag nodig. Als vuistregel geldt dat je met een bedrag tot 20.000 euro vaak voordeliger uit bent met een persoonlijke lening.

…of een lening afsluiten?

Als je een persoonlijke lening afsluit, is de rente wat hoger dan met een hypotheek én je moet de lening aflossen. Daardoor zijn je maandlasten hoger dan met een aflossingsvrije hypotheek. Maar je totale kosten kunnen juist lager uitvallen omdat je geen bijkomende kosten hebt. En omdat je de lening stapsgewijs aflost, is de rente fiscaal aftrekbaar. Bedenk ook dat de looptijd van een hypotheek vaak 30 jaar is. Al die jaren betaal je rente en ook daardoor worden de totale kosten hoger. Met een aflossingsvrije hypotheek zit je bovendien aan het eind van de looptijd nog met een schuld die je moet afbetalen.

Onvoorziene kosten in de begroting

Hoe voorkom je nu dat een verbouwing duurder uitvalt dan je dacht? Met een goede begroting. Vraag daarom de aannemer om een offerte met heldere prijzen voor materiaalkosten, alle werkzaamheden (dus ook van onderaannemers, montage en afwerking) en met vermelding van de btw. Houd verder rekening met onvoorziene omstandigheden die zich tijdens de verbouwing kunnen voordoen. Vereniging Eigen Huis raadt aan om daar 10 procent extra voor te begroten.

Het juiste leenbedrag

Met een krappe begroting loop je het risico dat je verbouwing duurder uitvalt dan verwacht. Krediet.nl is een adviseur en bemiddelaar in consumptieve leningen bij verschillende kredietaanbieders. Zij zien dat ruim 30 procent van de mensen die geld lenen voor woningverbetering, na enige tijd opnieuw bij hen aankloppen om de lening te verhogen. Dat is jammer omdat de rente de afgelopen tijd gestegen is. Door in eerste instantie een hoger leenbedrag te kiezen voor je verbouwing, voorkom je dat je later duur bij moet lenen. Vallen de verbouwingskosten uiteindelijk toch mee? Dan kun je met het overgebleven geld de lening versneld aflossen. Dat is altijd boetevrij.