Buggy rijden in het Twentse bosrijke landschap

Een van de activiteiten die op dit moment trending is in Nederland, is de Buggy Bugxter Tour. Buggy rijden is een uitdagende en spannende activiteit. De snelheid, adrenaline en het gevoel van echte vrijheid maken deze gave activiteit razend populair voor een personeelsfeest en vrijgezellenfeest. Kortom, het is een unieke ervaring die je altijd bij zal blijven.

Tijdens de Buggy Bugxter Tour voel je de wind door je haren terwijl je in een prachtig landschap racet met je vrienden of collega’s. De tweepersoons crosskarts of buggy’s zijn robuust en hebben profielbanden om ook naast de begaanbare weg vooruit te kunnen komen. Het crossgevoel komt namelijk pas écht tot z’n recht op de onverharde paden. De Buggy Bugxter Tour is dan ook voor een groot deel offroad, waarbij je de mooiste paden en uitzichten te zien krijgt van het Twentse bosrijke landschap.

Buggy rijden in bosrijk landschap

Wanneer je de Buggy Bugxter Tour reserveert, krijg je gratis brillen in bruikleen tegen het opstuivende stof en zand. Daarnaast zijn er (thermo)overalls beschikbaar. De instructeur vertelt je op het activiteitenterrein meer over het buggyrijden en geeft veiligheidsinstructies. Nu kan het échte avontuur beginnen! Je stapt in de buggy (twee personen per buggy) en volgt de instructeur door het bosrijke landschap. Halverwege is er een stop waarbij bestuurder en bijrijder kunnen wisselen. Iedereen die een buggy wil besturen moet in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs.

Een buggytour is zowel los als in arrangement vorm te reserveren. De invulling van het arrangement bestaat naast de buggytour uit een ontvangst met koffie, thee en cake en een barbecue of buffet. Het arrangement is inclusief onbeperkt bier, fris en wijn.

Maximale beleving en veiligheid

Het Schwarzwald in Rijssen is dé partij voor het reserveren van een buggytour. Het Schwarzwald gaat voor de beste prijs-kwaliteitverhouding, gebruik makend van maximale beleving én veiligheid door enkel te rijden met buggy’s van de beste kwaliteit en professionele instructeurs de buggytochten te laten begeleiden. Een grote voorraad aan buggy’s zorgt ervoor dat zowel kleinere als grotere groepen bij deze activiteitenlocatie aan het juiste adres zijn.

Daarnaast is het mogelijk diverse ludieke themafeesten te reserveren. Of je nou op zoek bent naar een Ik hou van Holland-spel, een Ziekenhuis op Stelten-themafeest, een Vikingfeest, Tiroler Ápres Skihut of een feestelijke pubquiz? Bij het Schwarzwald ben je aan het goede adres.

(in samenwerking met restaurant en partycentrum Het Schwarzwald)