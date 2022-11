Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De top 25 beste werkgevers in Nederland

Voor het tweede jaar op rij heeft het zakelijke netwerk LinkedIn een lijst samengesteld met de beste werkgevers van Nederland. Onder de noemer Top Companies publiceerde het bedrijf een overzicht van de 25 werkgevers waar je als werknemer de beste kansen hebt om jezelf te ontwikkelen en carrière te maken. De eigen data die LinkedIn hiervoor gebruikte, heeft betrekking op zeven categorieën.

We zetten ze op een rij voor je.

De 25 beste werkgevers

Criteria

Werknemers hanteren verschillende criteria om werknemers op te beoordelen. Voor de één is het belangrijkste dat bedrijven je de mogelijkheid bieden om hogerop te kunnen komen, terwijl het bij een ander vooral gaat om de stabiliteit van het bedrijf. Deze twee categorieën zijn door LinkedIn meegewogen in het totaal. Ook het aanleren van nieuwe vaardigheden, de betrokkenheid die een bedrijf toont bij het personeel en zaken als genderdiversiteit en opleidingsachtergrond speelden een rol bij het samenstellen van de top 25.

Conclusies

Blijkbaar verandert er in een jaar tijd veel, want KPMG, de nummer 1 van 2021, is in de top 25 van 2022 niet meer terug te vinden. De nummers 2 en 3 van 2021, respectievelijk CAP Gemini en TNO, keerden wel terug, maar dit keer op nummer 9 en 6. Opvallend is verder dat de volledige top 3 dit jaar wordt bezet door werkgevers in het bankwezen. Het zijn achtereenvolgens Rabobank, ABN-AMRO en ING waar je volgens LinkedIn het beste uit bent als medewerker.

Verder komen we in de lijst een grote verscheidenheid aan bedrijven tegen, van civiele techniek tot oliemaatschappij en van consumptiegoederen tot biotechnologie. Het is handig om met deze lijst in de hand een bezoek aan Werkzoeken.nl te brengen. Daar tik je gewoon de bedrijfsnaam van je voorkeur in en je krijgt direct een overzicht van de beschikbare vacatures.

De top 25:

Rabobank (Bankwezen) ABN AMRO Bank (Bankwezen) ING (Bankwezen) ASML (Hightech) Philips (Gezondheidszorg) TNO (Wetenschap) Unilever (FMCG) Atos (IT) Capgemini (IT) Nike (Groot -en detailhandel) Shell (Olie en energie) The Kraft Heinz Company (Voedsel en dranken) Koninklijke DSM (Biotechnologie) Royal Haskoning DH (Civiele techniek) Deltares (Onderzoek en wetenschap) NN Group (Financiële dienstverlening) ProRail (Transport, vrachtvervoer en spoorwegen) Volkswagen AG (Auto-industrie) Tata Consultancy Service (IT) IBM (IT) Siemens (Industriële automatisering) Arcadis (Civiele techniek) CGI (IT) Aegon (Financiële dienstverlening) Conclusion (IT)

Unieke data

De lijst die door LinkedIn samengesteld wordt, is uniek. Dat komt omdat het bedrijf gebruik maakt van eigen data, die overigens betrekking heeft op de periode vóór de inval van Rusland in Oekraïne. Veel grote bedrijven besloten na deze inval om hun activiteiten in Rusland te staken. De eventuele effecten van dergelijke besluiten zijn dus niet meegenomen in de samenstelling van de lijst.

De top 25 biedt werkzoekenden enig houvast bij het maken van de keuze voor een werknemer. Overigens is Rabobank, de nummer 1 van dit jaar in de top 25 van LinkedIn, ook elders al meerdere malen uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland.