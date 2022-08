Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je als fervent gamer een gaminglaptop wil (en waar je op moet letten)

Wie zegt dat je een kast van een computer moet aanschaffen om fatsoenlijk te kunnen gamen? Er zijn anno 2022 genoeg laptops waarop je al je favoriete spellen zonder problemen kunt spelen. Ze verschijnen op de markt onder de (niet geheel verrassende) naam: gaminglaptops. Waar moet je op letten bij een goede gaminglaptop en wat zijn de voordelen precies?

Speel je je favoriete games nog op een desktop? Als je niet zo veel ruimte in huis hebt of je computerkamer ook wel eens voor andere doeleinden wil gebruiken, is een gaminglaptop een goed idee. Een laptop is lichter, goed op te bergen en makkelijker te verplaatsen. Een groot voordeel voor gamers die graag op verschillende locaties gamen: je kunt er makkelijk mee reizen en zelfs onderweg gamen. En bij dat alles hoef je niet in te leveren op kwaliteit.

Gaminglaptop van hoge kwaliteit

Neem bijvoorbeeld de nieuwe gaminglaptop van MSI. Als je dacht dat een gaminglaptop niet net zo goed als een desktop kan zijn, dan moet je de Raider GE77 HX/67 HX eens uitproberen. Deze laptop heeft alle snufjes die nodig zijn voor een gaminglaptop van hoge kwaliteit. Zo heb jij de beste game-ervaring en kun je tegelijkertijd gamen waar je maar wil.

Een gaminglaptop is dus een goed alternatief voor een desktop, maar wat zijn de belangrijkste punten waar je op moet letten?

1. CPU en GPU van hoge kwaliteit

Als je games wil spelen, moet je laptop net iets zwaardere prestaties kunnen verwerken. Misschien wel het belangrijkste dat een gaminglaptop moet bevatten, is een goede Graphics Processing Unit (GPU), die zich (meestal) op de videokaart bevindt. Deze zorgt ervoor dat je beelden goed in elkaar overlopen en snel verwerkt worden. Waar je vroeger vaak een aparte videokaart moest aanschaffen, zit deze bij een goede gaminglaptop al erin.

Een andere belangrijke is de Central Processing Unit (CPU), die gezien kan worden als het brein van je laptop. De Raider GE-serie gebruikt de nieuw uitgeruste 16-core Intel® HX-processor, die tot 150 W Maximum Turbo Power aan verwerkingskracht heeft. Dankzij de OverBoost-technologie wordt de kracht van CPU en GPU slim gecombineerd, waardoor de laptop kan voldoen aan al je gamingbehoeftes.

2. Robuust koelsysteem

Doordat een laptop lichter en kleiner is dan een vaste computer en tegelijkertijd flink aan het werk wordt gezet tijdens het gamen, kan hij sneller oververhit raken. Om dat te voorkomen, wil je dat je gaminglaptop een goed koelsysteem heeft. Ook dat zit bij de Raider GE-serie wel goed. Deze laptops maken gebruik van het nieuwe Cooler Boost 5-systeem, dat een betere koelomgeving voor de GPU en CPU creëert. Zo kun je veilig en zorgeloos de grootste games spelen.

3. Scherm met levendige kleurweergave

Als je games à la Tomb Raider, Resident Evil en The Witcher speelt, dan wordt je ervaring een stuk leuker met een kwalitatief goed scherm. En met ‘kwalitatief goed’ bedoelen we een scherm waarop alle kleuren tot leven komen, de kleurweergave levensecht lijkt en de contrasten goed weergeven worden. Om dit allemaal te bereiken, maakt de Raider GE67 HX als allereerste gaminglaptop gebruik van een OLED QHD 240Hz panel van Samsung.

Dit betekent: een hoge resolutie, verversingssnelheid, hoge contrastverhouding, breed kleurengamma en lage responstijd (van 0,2ms, om precies te zijn). “Dit biedt de beste game-ervaring met rijke kleurexpressies, echt zwart en uitzonderlijke naadloze bewegingssnelheid,” aldus Bobby Su, GM & Vice President van Samsung Taiwan. “Dit wordt naar verwachting de nieuwe standaard van een gaming-laptopscherm.”