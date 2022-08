Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Nee, ik doe niet mee’, drie situaties waarin je dit altijd mag zeggen

Ken je dat gevoel? Het lijkt alsof jij rekening houdt met de hele wereld maar niemand met jou. Geen rekening met jouw werk of studie, en ook niet met jouw behoeftes en voorkeuren. Wat anderen oké vinden, gaat voor jou misschien veel te ver. Of als iemand je vraagt nog even snel iets voor hem of haar te doen, kan dat voor jou juist heel slecht uitkomen.

Natuurlijk hoort het er ook bij om af en toe wat voor een ander te doen. Zo gaat het tegen je baas zeggen dat hij die vervelende klus zelf maar oppakt, je wellicht geen succesvolle carrière opleveren. Toch zijn er situaties waarbij het áltijd oké is om nee te zeggen. Dit zijn situaties waarbij het voor je eigen mentale welzijn belangrijk is om duidelijk je grens aan te geven. Welke situaties dat zijn? Lees snel verder.

Iedereen doet het…

Nee, jij niet! Het lijkt tegenwoordig normaler dan ooit om op een festival los te gaan met een lijntje coke in je neus of xtc-pil in je mik. Prima als anderen dit doen, maar het is niet oké als ze anderen pushen om dit ook te doen. Het is wel begrijpelijk, want als iedereen om hen heen meedoet, voelt het natuurlijk een stuk minder ‘fout’. Het argument ‘want iedereen doet het’ heb je vast zelf ook wel eens gehoord. Weet dat dit nóóit een argument is om iets te doen. Het gaat in elke situatie om wat jij wilt en waar jouw grenzen liggen. Dus je keuze om vanavond géén wijntje of lijntje te nemen hoef je niet uit te leggen of te verdedigen. Nee is nee. En dat je dan niet gezellig bent? Dat maak je zelf wel uit.

Kun je niet nog even…?

Dit is een vraag die we allemaal wel eens horen, van het werk tot in privésferen. Mensen parkeren heel makkelijk werkzaamheden van hun to do lijstje bij anderen. Neem jij een keer een klusje of dienst van een ander over, dan is dat natuurlijk helemaal goed. Daar ben je collega’s voor. Wel is het handig om de balans in de gaten te houden. Help jij die ene collega op vrijdagmiddag altijd uit de brand? Dan is het ook meer dan logisch dat hij een keer tijdens je vakantie jouw taken oppakt. Is dit evenwicht zoek? Dan is ‘nee’ de volgende keer het antwoord. Je hoeft hierbij niet meteen allerlei argumenten en verwijten de wereld in te slingeren. Antwoorden als ‘het komt niet uit’ moeten voldoende zijn.

Zullen we samen gezellig…?

Ook deze vraag komt in alle contexten voor, van de werkvloer tot in de kroeg. Vaak voelen we in onze onderbuik heel goed wanneer iemand meer wil dan een vriendschappelijke band. Nee zeggen kan lastig zijn, zeker wanneer er een machtsverschil is tussen jou en de andere persoon. Ook kleine signalen zoals een hand op je bil kunnen grensoverschrijdend zijn als jij ze als onprettig ervaart. Vind je het met iemand wel heel gezellig, dan ga je misschien samen ergens heen. Je zoekt de hoek van de kroeg op, een park, of misschien ga je samen naar huis. Weet dat je op ieder moment nog ‘nee’ kunt zeggen en dat de ander dat moet respecteren.

👍 Alles Oké? Supportlijn Vind jij het lastig om je grenzen aan te geven zoals in één van bovenstaande situaties, of twijfel je hoe je moet reageren? Weet dan dat er superhandige tools zijn om jouw twijfel, ongenoegen of verbazing te uiten. Zo kun je altijd bellen of chatten met de Alles Oké? Supportlijn. Een plek waar je anoniem alles kunt bespreken wat het onderwerp of de aanleiding ook is. Zelfs wanneer je vermoedt dat jíj degene bent die over de grenzen van anderen bent gegaan, kan de Alles Oké? Supportlijn een klankbord voor je zijn (voor iedereen van 18-25 jaar).

Kortom, ‘nee’ is in de huidige maatschappij misschien wel het meest lastige woord wat er is. Veel mensen ervaren groepsdruk, mede door de opkomst van social media. Hieraan jezelf onttrekken is niet mogelijk, jezelf trainen om er effectief mee om te gaan wel. Soms is het een kwestie van geven en nemen, maar in bepaalde situaties mag je een keiharde grens trekken. Dan is nee gewoon nee, zonder verdere toelichting!