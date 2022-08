Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

MSI Creator Z17 is een desktopvervanger voor creators, gamers én jou

Een laptop voor creators heb je zo. Geef hem een sd-kaartsleuf, een mooi scherm en een goede videokaart en het predicaat mag op de doos. Maar dat is voor MSI niet genoeg. Met de Creator Z17 laat het bedrijf zien hoe het moet, door niet één stapje, maar meerdere stappen verder te gaan dan de concurrentie. Dat levert een laptop, nee, desktopvervanger op, voor creators, gamers én jou.

De MSI Creator Z17 beschikt over een subtiel en strak vormgegeven behuizing, die de beschikbare ruimte optimaal benut. Zo zijn er precies genoeg poorten aanwezig, waardoor je dus niet snel tekort komt. Denk dan aan twee betrouwbare usb-a-poorten, een ethernetpoort voor bedraad internet (dat in veel gevallen sneller werkt dan draadloos internet) en een audiojack. Het gaat om een combinatiepoort: zo heb je dus één aansluiting voor je microfoon en koptelefoon.

Daarnaast zijn er razendsnelle Thunderbolt 4- en een usb-c-poorten, inclusief DisplayPort-connectiviteit. Mocht dat niet genoeg zijn, dan is er nog een hdmi-poort en natuurlijk een sd-kaartsleuf.

MSI Creator Z17 biedt veel opties

De MSI Creator Z17 biedt dus veel mogelijkheden. Als foto- of videograaf zet je je eigen content in een handomdraai over op de supersnelle laptop, door simpelweg de sd-kaart uit de camera in de laptop te plaatsen. Zo hoef je niet te rommelen met langzame cloudopslagdiensten of allerlei extra kabels.

Bovendien sluit je al je randapparatuur aan op één van de beschikbare poorten die je in overvloed hebt. Je komt zelden een laptop met zulke uitgebreide mogelijkheden tegen die níet op gamers gericht is. De content wordt perfect weergeven op het prachtige miniLED-display van 17,3 inch, met zijn hoge 4K-resolutie en accurate kleurenweergave (voor de kenner: 100% sRGB).

En laten we ook even eerlijk zijn: de grote hoeveelheid poorten is gewoon heel erg makkelijk. Je hoeft immers geen rekening te houden met een gebrek aan ruimte en kan waarschijnlijk die usb-hub in de la laten liggen. Vanwege het lekkere grote scherm is de MSI Creator Z17 breed genoeg voor een numeriek toetsenbord aan de rechterkant en een fijne trackpad die meer dan genoeg ruimte aanbiedt voor je vingers. Zo voer je moeiteloos de beschikbare Windows-handelingen uit die je met twee of meer vingers kunt doen. De oppervlakte van de trackpad is glad en precies en het klikken voelt heerlijk subtiel, maar bevestigend aan. Extra druk uitoefenen is niet nodig.

Perfecte specificaties om te gamen

Hoewel de interne onderdelen van de MSI-desktopvervanger van hoog niveau zijn, begrijpt de fabrikant dat je soms iets wil upgraden. Daarom is het goed om te zien dat je de twee SSD-schijven, het werkgeheugen en de wifi-kaart kunt vervangen, als je dat wil. Je kunt de laptop al kopen met 2 TB aan SSD-ruimte en 16 GB aan werkgeheugen, maar dat kun je dus allemaal verhogen.

Naast die onderdelen tref je ook drie ventilatoren, met een dikte van 0,2 millimeter, en maar liefst vijf warmtepijpen aan. Dat betekent dat de MSI-laptop niet snel warm wordt en dat de prestaties er dus niet onder lijden, zelfs niet wanneer je het maximale van dit systeem verlangt tijdens het editten.

Behalve beeldbewerking kun je ook nog eens perfect gamen op het imposante apparaat. We zullen je niet vervelen met de details van de specificaties, maar weet dat de processor, een twaalfde generatie Intel-variant, en de grafische kaart, zoals de nieuwste van Nvidia, next-gen consoles achter zit laten. Natuurlijk helpen meerdere dingen bij de prachtige weergave van videogames; maar het valt of staat uiteindelijk met de basis. En die basis heeft MSI op orde. Tel daarbij op dat de vier aanwezige speakers zijn afgesteld door hifi-audiofabrikant Dynaudio en dat er ondersteuning is voor DTS, en je kunt met een gerust hart ook eens zonder koptelefoon je favoriete games spelen.

Toffe functies en volmaakt design

Je hoeft als gamer – of creatieveling – niet in te leveren op toffe functies, zoals een meerkleurig RGB-toetsenbord. Je voorziet de toetsen op het toegankelijke toetsenbord van allerlei regenboogkleuren, zonder dat je hoeft te investeren in een extra of speciaal keyboard. En dat terwijl die gekleurde lampjes niets afdoen aan het volmaakte design van de laptop. Sterker nog: de gekleurde toetsen geven het strakke ontwerp iets speels mee, waardoor je als het ware het beste van beide wereld laat in huis haalt. Je levert dus eigenlijk nergens op in: niet op design, niet op speelsheid, niet op persoonlijke voorkeuren en totaal niet op de mogelijkheden.

De MSI Creator Z17 is een veelzijdige laptop, waardoor die geschikt is voor creators, gamers en voor jou. Dat komt door de bovenstaande eigenschappen, maar ook door de ondersteuning voor de digitale stylus van het merk, evenals de krachtige 90 Whr-accu die lekker lang meegaat bij het uitvoeren van kantoor- en andere simpele werktaken.

Als creator maak je hier de mooiste creaties op, terwijl je als gamer geen desktopstation meer nodig hebt. De MSI Creator Z17 staat voor werk, plezier én gemak – en meer kun je niet vragen van zo’n laptop.