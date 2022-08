Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De grootste ergernissen in het verkeer: van afval dumpen, tot bumperklevers en rechts inhalen

Rechts-inhalers, snelheidsduivels en afvaldumpers behoren tot de grootste ergernissen in het verkeer volgens de Nederlandse automobilisten. Andere automobilisten die met hun smartphone bezig (nummer 1) en bumperklevers vormen echter de állergrootste irritaties en bezorgen medeweggebruikers ernstige jeuk.

Dat blijkt uit onderzoek van Allianz Direct, aanbieder van onder andere een autoverzekering, onder bijna 1300 respondenten. Wie onderweg is heeft tijdens zijn of haar autoritten regelmatig te maken met frustraties.

Medeweggebruikers grootste bron voor ergernissen

Nederlanders hebben veel ergernissen tijdens het rijden, maar medeweggebruikers zijn veruit de grootste bron van ergernis. Bumperklevers (51 procent), smartphonegebruikers (45 procent) en snelheidsduivels (30 procent) vormen de top 3 waar bestuurders zich het meest aan irriteren in het verkeer. Daarna volgt het afvaldumpen, dat een kwart van de Nederlanders in hun top 3 ergernissen zet.

Jongeren lijken minder geduld te hebben in het verkeer: onder jongeren is een file onderweg een veelvoorkomende ergernis. Bij 18- tot 34-jarigen is dit voor 15 procent de nummer één frustratie en bij 31- tot 40-jarigen geldt dit voor 11 procent van de ondervraagden. Bij bestuurders van 41 jaar en ouder is dit slechts in 5 procent van de gevallen een grote ergernis.

De top 5 ergernissen in het verkeer

De complete top 5 ergernissen in het verkeer ziet er als volgt uit (omdat mensen die aan de enquête meededen drie punten mochten opnoemen, komt het percentage hoger dan 100 procent uit):

1. Bumperklevers (51 procent)

2. Automobilisten die met hun smartphone bezig zijn (45 procent)

3. Snelheidsduivels (30 procent)

4. Automobilisten die afval uit het raam gooien (25 procent)

5. Mensen die rechts inhalen (23 procent)

Smartphonegebruik grootste irritatie onder vrouwen

Andere automobilisten die hun smartphones gebruiken tijdens het rijden is een grotere ergernis voor vrouwen (25 procent) dan bij mij mannen (15 procent). Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct, vertelt: „Smartphonegebruik is een steeds groter probleem in het verkeer. Deze bewustwording vinden wij als verzekeraar enorm belangrijk, want veilig rijden is in ieders belang en volledige focus op de weg verkleint de kans op ongelukken. Het gebruik van een smartphone komt de afgelopen jaren steeds als grote bron van irritatie uit ons onderzoek. Een verklaring kan zijn dat we ons nog bewuster zijn geworden van de gevaren die het gebruik van een smartphone met zich meebrengt tijdens een rit.”

De grootste afleider onderweg: medeweggebruikers

Behalve dat andere automobilisten ons irriteren, zijn zij ook de grootste afleiding op de weg. Andere bestuurders worden namelijk door 50 procent van de Nederlanders genoemd in hun top 3 grootste afleidingen in het verkeer. Ook werk aan de weg is afleidend volgens 34 procent en ten slotte is tegemoetkomend verkeer voor 24 procent een grote afleider in het verkeer. Bij jongeren is muziek de vaker een afleidende factor tijdens het rijden dan bij weggebruikers van 31 jaar of ouder: voor 9 procent van de 18- tot 30-jarigen is muziek de grootste afleider, waar dit bij 31-plussers slechts in 2 procent van de gevallen als grootste afleiding wordt genoemd.

Dit is de top 5 afleidingen achter het stuur

1. Andere weggebruikers (49 procent)

2. Werk aan de weg (34 procent)

3. Tegemoetkomend verkeer (24 procent)

4. Slaperigheid (23 procent)

5. Smartphone (22 procent)

Ron Adams nogmaals: „Opvallend is dat andere weggebruikers ons nog meer afleiden dan vorig jaar het geval was. Een kwart van de Nederlanders heeft dit op nummer één gezet, daar waar vorig jaar 17 procent dit deed. Ook werkzaamheden aan de weg leiden ons met 15 procent ruim twee keer zoveel af dan vorig jaar.”